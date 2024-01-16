中友藝術季辦交響音樂會 第三度邀風動室內樂團演出

迎接新的一年，中友百貨壓歲檔期18日登場。其中，備受市民期盼的中友藝術季將於2月開鑼，今年再度邀請風動室內樂團舉辦新春音樂會，將帶來12首耳熟能詳精彩曲目，包括宮崎駿精選「天空之城」等，2天共4場演出，18日起開始贈售票，音樂會票券總收入10%捐贈陽光社會福利基金會。
記者金武鳯/台中報導
中友百貨副店長王勝豐表示，舊年尾、新年頭，民眾開始採購年貨、規劃新年走春，中友百貨推出滿千贈點、會員獨享禮等豐富優惠活動，並邀請知名交響樂團-風動室內樂團舉辦新年交響音樂會。該樂團近期榮獲「2023桃園傑出演藝團隊」殊榮，與中友百貨是第三度合作，深獲愛樂者好評。為滿足更多樂迷心願，今年再度邀請風動室內樂團為中友藝術季增添光彩，並捐贈音樂會票券總收入10%予陽光社會福利基金會，以善盡企業社會責任。
中友藝術季將於2月24日元宵節展開，一連2天共有4場演出，由風動室內樂團帶來12首高規格曲目，有宮崎駿精選-天空之城、鄰家的龍貓，以及經典電影精選-悲慘世界、馴龍高手等等，都是大家耳熟能詳的經典曲目，33人大編制旋律悠揚、氣勢磅礡，以震撼人心的演奏開啟新年新篇章！
中友百貨表示，音樂會票券於1月18日起開始贈售，可至中友百貨B棟13F贈獎中心及年代售票系統購票，單人票500元、2人套票900元、4人套票1700元。活動期間持中友APP於百貨店內，當日消費累積滿5000元，可獲贈票券2張，每日每ID限贈4張，贈完為止。
中友百貨持續推動ESG，將捐贈本次中友藝術季所得10%予陽光社會福利基金會，邀請樂迷跟中友一起聽音樂、做愛心，感受音樂帶來的感動，也一起帶給世界溫暖！