中國「40天春運」即將登場！官方預計人員流動達90億人次
隨著農曆春節將至，中國部分熱門路線的春運火車票也已經售罄，中國官媒《新華社》更是估計，今年號稱「地表最大人口移動」的春運將會有90億人次的跨區域人員流動，交通運輸部副部長李揚表示，相關部門已經做完準備，有信心迎接這場「大考」，讓民眾平安過年。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國春運自今年1月26日開始，一連40天直到3月5日結束，預計春運期間民航運輸旅客量將達8000萬人次，《新華社》16日報導指出，中國交通運輸部副部長、綜合運輸春運工作專班副組長李揚在「2024年春運形勢及工作安排」記者會上表示，估計今年春運期間全中國跨區域人員流動將達90億人次。
李揚指出，估計鐵路、公路、水路、民航等運輸工具載運量將超過18億人次，高速公路及普通國省幹線之非營業性小客車人員出遊量將近72億人次，自駕出行占比將突破8成。
另外，春運期間，中國交通部將針對相關部門及單位進行重點要求，包含加大對老弱婦孺等重點族群的關懷力度、對務工人員和離校返校學生提供團體票預訂服務、落實對軍人等重點旅客乘車優待政策等。
李揚指出，除了人員運輸外，當局也將針對能源、糧食、肉蛋奶蔬果等重要民生物資進行統籌調度，並確保在惡劣天氣、超大客流等情況下，人民能夠平安便捷出遊，也強調有信心迎接這場「大考」，讓民眾平安過年。