伴手禮蛋捲「不是台灣發明」！真相是西班牙點心　內行都吃這3家

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我真心沒想過原來我喜歡的蛋捲居然是西班牙的點心，而不是台灣原產，看來我還是太菜了，有沒有人也不知道這件事的？讓我知道我不孤單」貼文曝光後，就有不少網友紛紛回應「哇！長知識了」、「那台灣蛋捲也是改良的非常好，品牌做出超多有名的」、「這樣讓我想吃看看西班牙的蛋捲長怎樣」。
事實上，蛋捲真的是一種源自西班牙的威化餅乾甜點，後來這種甜點傳播到許多東亞、東南亞地區受到歡迎，在1977年以前，台灣市面上幾乎沒有任何蛋捲產品，當時候專門做傳統烘焙點心的「山鄉股份有限公司（喜年來蛋捲前身）」，創辦人兼董事長廖邦彥注意到蛋捲在香港非常流行，便引進港式手工煎製蛋捲技術，後來經過各種改良之後，成了現在逢年過節必買的伴手禮之一。
而說到台灣的蛋捲，最多網友推薦的三大品牌，分別是「嘉義福義軒蛋捲」、「喜年來蛋捲」以及近幾年快速竄紅的「鬍子國王 King Of Beard」，前兩家大家都早已耳熟能詳，不過這個「鬍子國王」蛋捲可大有來頭，號稱是「蛋捲界的LV」，原料嚴選法國AOP認證奶油、法國鹽之花，曾獲得亞太 A.A.美食獎三星、世界食品品質評鑒大賞銀獎等，近幾年成為不少人團購的首選。
仔細看「鬍子國王 King Of Beard」的Google評價，斬獲4.6顆星的高分，不少吃過的老饕都表示「吃起來不會太甜、搭配著奶油香很精緻的味道，好幾家都沒這間好吃」、「價格是LV無誤，但是對得起他的價格」、「蛋捲真的超級好吃，每個口味都好好吃，買來送人又被稱讚漂亮，超級推薦」、「價格真的比較高，一盒一下就吃完了，因為太好吃XD」。