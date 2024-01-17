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伴手禮蛋捲「不是台灣發明」！真相是西班牙點心　內行都吃這3家

▲金黃酥脆的蛋捲是台灣人相當熟悉的點心，不僅有香濃的蛋香，配上咖啡、熱茶來個組合更是絕配。（示意圖／取自pixabay）
▲金黃酥脆的蛋捲是台灣人相當熟悉的點心，不僅有香濃的蛋香，配上咖啡、熱茶來個組合更是絕配。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

金黃酥脆的蛋捲是台灣人相當熟悉的點心，不僅有香濃的蛋香，配上咖啡、熱茶來個組合更是絕配，也成為不少外國人來台必買的伴手禮之一。然而，就有網友分享，自己受到國外朋友請求幫忙挑選台灣伴手禮，結果當自己提出「蛋捲」，搜尋過後才發現「蛋捲根本不是台灣人發明的，而是西班牙的點心！」貼文引起討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「最近有個阿根廷的朋友來台灣出差順便找我玩，然後準備要離開台灣的時候，請我帶他去買伴手禮，我就列出鳳梨酥跟蛋捲給他，結果在介紹蛋捲的時候，給阿根廷的朋友看『Egg Rolls』，他以為是類似炸春捲的東西，上網找圖片資訊給他看時，意外發現台灣人超愛的蛋捲竟然是從西班牙發明的！

▲有網友好奇「哪一牌的蛋捲最好吃」，貼文一出，老饕紛紛推薦3家，直呼「扎實不掉屑」。（示意圖／翻攝自 喜年來 官網）
▲網友分享推薦給外國人伴手禮，首選台灣的蛋捲，結果意外發現蛋捲不是台灣人所發明。（示意圖／翻攝喜年來官網）
「我真心沒想過原來我喜歡的蛋捲居然是西班牙的點心，而不是台灣原產，看來我還是太菜了，有沒有人也不知道這件事的？讓我知道我不孤單」貼文曝光後，就有不少網友紛紛回應「哇！長知識了」、「那台灣蛋捲也是改良的非常好，品牌做出超多有名的」、「這樣讓我想吃看看西班牙的蛋捲長怎樣」。

事實上，蛋捲真的是一種源自西班牙的威化餅乾甜點，後來這種甜點傳播到許多東亞、東南亞地區受到歡迎，在1977年以前，台灣市面上幾乎沒有任何蛋捲產品，當時候專門做傳統烘焙點心的「山鄉股份有限公司（喜年來蛋捲前身）」，創辦人兼董事長廖邦彥注意到蛋捲在香港非常流行，便引進港式手工煎製蛋捲技術，後來經過各種改良之後，成了現在逢年過節必買的伴手禮之一。

▲嘉義福義軒蛋捲也是相當知名的伴手禮之一。（圖/Google評價）
▲嘉義福義軒蛋捲也是相當知名的伴手禮之一。（圖/Google評價）
而說到台灣的蛋捲，最多網友推薦的三大品牌，分別是「嘉義福義軒蛋捲」、「喜年來蛋捲」以及近幾年快速竄紅的「鬍子國王 King Of Beard」，前兩家大家都早已耳熟能詳，不過這個「鬍子國王」蛋捲可大有來頭，號稱是「蛋捲界的LV」，原料嚴選法國AOP認證奶油、法國鹽之花，曾獲得亞太 A.A.美食獎三星、世界食品品質評鑒大賞銀獎等，近幾年成為不少人團購的首選。

仔細看「鬍子國王 King Of Beard」的Google評價，斬獲4.6顆星的高分，不少吃過的老饕都表示「吃起來不會太甜、搭配著奶油香很精緻的味道，好幾家都沒這間好吃」、「價格是LV無誤，但是對得起他的價格」、「蛋捲真的超級好吃，每個口味都好好吃，買來送人又被稱讚漂亮，超級推薦」、「價格真的比較高，一盒一下就吃完了，因為太好吃XD」。

▲「鬍子國王」蛋捲近幾年崛起，榮獲國外眾多大賞，被稱作是蛋捲界的LV，是不少人團購蛋捲的首選品牌（圖/Google評價）
▲「鬍子國王」蛋捲近幾年崛起，榮獲國外眾多大賞，被稱作是蛋捲界的LV，是不少人團購蛋捲的首選品牌（圖/Google評價）

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