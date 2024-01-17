曾患憂鬱症停職一年！醫師建議「去玩瑪利歐」 他照做後人生翻轉
任天堂遊戲《超級瑪利歐奧德賽》為高自由度的「3D箱庭探索」遊戲，玩家可以自行在廣闊的奧德賽宇宙中探索，並破解不同王國關卡，是相當熱門的瑪利歐遊戲。而日前就有一名日本網友透露，他患有憂鬱症並停職1年，期間精神科醫師建議他遊玩《超級瑪利歐奧德賽》，他居然在遊戲過程中慢慢找回人生的方向，憂鬱症狀明顯改善許多，將會一輩子感激該名精神科醫師。
記者賴禹妡／綜合報導
一名日本網友＠Alpaca在社群平台X（前推特）中發文，他表示自己曾因憂鬱症狀停職1年，當時他的精神科醫師推薦可以玩《超級瑪利歐奧德賽》，而他也實際去下載，才發現玩《超級瑪利歐奧德賽》真的對他來說很有幫助。
原PO坦言，當他虛弱到無法對自己的生活做出決定時，透過遊戲手把控制瑪利歐移動，就像是慢慢找回控制自己人生的手把一樣，重新拾回了生活方向。原PO透露，《超級瑪利歐奧德賽》遊戲調性溫暖舒適，又具備適度挑戰性，讓玩家不會感到疲乏，而他也從無力感中慢慢被解放，玩《超級瑪利歐奧德賽》不久後，他甚至可以踏出家門去慢跑。
原PO還透露，該名精神科醫師還因為忘記遊戲名字，一邊哼遊戲音樂，一邊模仿魔王庫巴的樣子，雖然有些搞笑，但他非常感激對方。事實上，德國曾有研究顯示，許多憂鬱症患者在玩過《超級瑪利歐奧德賽》後，憂鬱症狀及認知訓練積極度明顯好轉，讓團隊認為玩遊戲確實能在某種程度上幫助憂鬱症狀。