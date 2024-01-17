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台股早盤跌近70點　台積電供應鏈、AI與矽光子逆勢抗跌

▲美國Fed官員淡化3月降息預期，美股四大指數昨（16）日跌多漲少，台北股市今（17）日開盤後在平盤震盪向下，一度跌近70點，來到17277點附近。（圖／NOWnews資料照片）
▲美國Fed官員淡化3月降息預期，美股四大指數昨（16）日跌多漲少，台北股市今（17）日開盤後在平盤震盪向下，一度跌近70點，來到17277點附近。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美國Fed官員淡化3月降息預期，美股四大指數昨（16）日跌多漲少，台北股市今（17）日開盤後在平盤震盪向下，一度跌近70點，來到17277點附近。權值王台積電開高後疲弱，聯電與世界先進也跌2%，不過台積電法說會在即，台積電供應鏈如弘塑與萬潤漲3到4%。而由於輝達、超微與美光股價大漲，也帶動今日AI概念股，另外矽光子概念股也成為資金青睞新目標。

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美股道瓊指數16日下跌231.86點，或0.62%，收37361.12點；那斯達克指數下跌28.41點，或0.19%，收14944.35點；標普500指數下跌17.85點，或0.37%，收4765.98點；費城半導體指數上漲53.52點，或1.32%，收4105.94點。

美股跌多漲少，台北股市今日早盤一度跌近70點，來到17277點附近。晶圓代工龍頭、權值王台積電明（18）日法說會，今日開高，漲4元來到584元，但隨後回落到平盤附近。同樣為晶圓代工的聯電與世界先進跌2.5%、力積電跌1%。雖然台積電表現稍微疲弱，但台積電概念股走強，弘塑漲4%、萬潤漲3%、巨有科技、信紘科、辛耘、亞翔漲1到2%。

其他重要電子股，如聯發科逆勢走高小漲，國巨也強漲2.8%。不過，宏碁、華碩走低0.5%，群創與友達強漲後今日回彈，跌幅1%以上，台達電也跌1%多。旺宏、日月光跌0.8%左右。今日矽光子概念股成盤面焦點，華星光、聯鈞漲3%多，穎崴、前鼎、創威漲2%以上。

而昨日超微股價大漲8%，輝達與美光股價也漲2到3%，帶動今日AI概念股，如緯穎漲2%多、廣達漲0.8%，緯創與技嘉漲0.4%，相對大盤強勢，另外，壹零、振發也漲3%。保瑞併購王再發威，砸2.1億美金收購美國百年藥廠Upsher-Smith，今股價大漲5%多。

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