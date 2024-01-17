這款包太紅被「整碗端走」！UNIQLO不忍了　控告Shein抄襲

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Uniqlo的這款「半月包」是近年來相當受到消費者歡迎的單品，由尼龍（nylon）材質打造，輕巧又好裝，過去也曾有多部影片分享，其包款可以裝很多東西，平板、寶特瓶甚至是迷你桌上吸塵器都能裝入，容量宛如黑洞一般，被形容為「Mary Poppins Bag」。在TikTok上，一名年輕女子從包包裡拿出多樣物品的影片點閱率已突破100萬次。
這款半月包自2021年4月開始販售，隨即在全球掀起風潮，還被時尚數據網站Lyst評選為2023年度最受歡迎單品，更成為Uniqlo成立至今最暢銷的包款。但隨後市面上開始出現大量的仿冒品，在在不同非官方的線上購物平台都能找到仿冒品，Uniqlo曾發聲明表示，「公司目前正持續調查仿冒及類似產品，而對於這些被確認為假冒或類似產品的惡意產品，我們正在考慮對生產和銷售該產品的公司採取法律行動」。
Shein於2008年在中國成立，總部位於新加坡。該品牌透過社群媒體吸引年輕顧客，並迅速征服全球快時尚市場。Shein去年市值達到660億美元，營收超過230億美元（約台幣7247億元），該公司還計劃今年在紐約首次公開招股（IPO）。
但這並非Shein首次被指控抄襲，，去年夏天H&M就曾向香港法院提告Shein侵犯版權，指出雙方產品有極為明顯的相似處，官司還在進行中。在2021年時，該品牌也被爆出抄襲多家知名國際大廠的服飾，先前也曾遭到Levi Strauss、Dr. Martens、Ralph Lauren等知名大廠提告。許多YouTube網紅還刻意穿上Zara和Shein的多款「相似款服飾」，讓網友們進行比較。
過去Shein還曾遭控剝削勞工、隱瞞生產過程並鼓勵過度消費，並面臨環保和人權倡議人士的批評。