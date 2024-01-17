澎湖離島臥病男命喪火場　鳥嶼凌晨驚傳火警

澎湖縣政府消防局鳥嶼分隊17日凌晨04時38分受理民眾報案指稱，在鳥嶼102號發生房屋火警，請求派遣人車前往搶救。鳥嶼分隊獲報後，立即出動2車4人前往現場，消防人員到場時屋內已有明火及濃煙，現場有1名女性外籍看護已逃出戶外，另有1名52歲長期臥床陳姓患者受困於屋內，火勢於7分鐘熄滅，惟該名臥床患者於救出時已明顯死亡。
記者張茂雄／澎湖報導
鳥嶼常住人口只有300人，面積約為26.5公頃，海岸線2.5公里，消防分隊目前有3名隊員，與一部消防車，加上支援的3名替代役男，救災資源相對缺乏。這起火警發生的凌晨時分，由小隊長鄭源林指揮搶救，勤務人員到達現場後，確認起火戶為白沙鄉鳥嶼村102號，該址係地上2層RC建築物，起火地點位於該屋1樓客廳後方之臥室。
勤務人員到場時，屋內已有明火及濃煙，現場有1名女性外籍看護已逃出戶外，她聲稱尚有1名長期臥床患者(陳姓男子、52歲)受困於屋內。勤務人員立即部署1條水線出水搶救，火勢於04時45分熄滅，惟該名臥床患者於救出時已明顯死亡，現場燃燒面積約6平方公尺，初估財損約15萬元。
火災當時逃出之外籍看護(女性、印尼籍、34歲，起火時於二樓睡覺）疑似吸入性嗆傷，06時50分搭乘交通船送至岐頭碼頭，並由消防局白沙分隊救護車送往衛生福利部澎湖醫院就醫。該起火警詳細起火原因將由消防局火災調查科及第二大隊派員租用船隻前往調查。