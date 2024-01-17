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Energy玩真的！首支新單曲將上線　《棒棒堂》男星嗨喊「好興奮」

▲Energy睽違20多年重返歌壇，明日即將發布新單曲，《棒棒堂》成員阿本嗨喊「好興奮」。（圖／相信音樂提供）
▲Energy睽違20多年重返歌壇，明日即將發布新單曲，《棒棒堂》成員阿本嗨喊「好興奮」。（圖／相信音樂提供）

記者江芷稜／綜合報導

曾經紅極一時的「最殺男團」Energy，2024年元旦發布重磅消息，正式回歸歌壇，加入相信音樂當起五月天師弟，為了證明這次合體是玩真的，他們即將重返舞台，登上台視除夕特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》，並將昔日招牌歌曲〈放手〉，翻唱成新版本送給粉絲當驚喜，這是他們睽違20多年的第1首歌，引發歌迷熱議，連《我愛棒棒堂》的成員阿本也興奮不已。

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▲Toro（後排左一）是Energy的人氣王。（圖／翻攝自YouTube）
▲Energy當年的金曲〈放手〉是粉絲心中的神曲。（圖／翻攝自YouTube）
台灣曾有一段男團的輝煌時期，Energy的〈放手〉傳唱一時，之前也甚至成為男團《原子少年》選秀節目必備表演歌曲，Energy近日在官方IG宣布好消息，表示這首Energy世紀合體第一首歌，將在18日凌晨正式上架，這首歌就是粉絲心中的神曲〈放手〉，此次推出的版本還是「復合版」，引發網友瘋狂留言直喊「太期待」、「不會再放手了」，連昔日《棒棒堂》成員阿本也嗨喊：「我好興奮啊啊啊啊啊啊！」

▲《2024超級巨星紅白藝能大賞》邀請曾被譽為「最殺舞蹈男團」的Energy演出，第二波精彩卡司也出爐。（圖／台視提供）
▲被喻為「最殺舞蹈男團」的Energy將登上《2024超級巨星紅白藝能大賞》表演新單曲。（圖／台視提供）
除了推出新單曲，Energy將首場大型演出獻給《2024超級巨星紅白藝能大賞》，成為繼五月天、5566、棒棒堂後登上台北小巨蛋的天團，加上牛奶、TORO、書偉等人許久未在螢光幕前以唱跳歌手身分現身，這是他們合體後首次一起站上台北小巨蛋，團員們期待不已，預告會將經典歌曲加入全新舞碼，還會帶來全新作品，要粉絲好好期待。

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