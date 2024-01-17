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「最美魚販」劉心語為愛搬家！抓包男友偷藏小三裸照　狠斷8年戀

▲「最美魚販」劉心語分享，曾為了男友搬家，結果對方慣性劈腿還偷藏小三裸照，讓她決定結束這段8年戀情。（ 圖／合名娛樂提供）
▲「最美魚販」劉心語分享，曾為了男友搬家，結果對方慣性劈腿還偷藏小三裸照，讓她決定結束這段8年戀情。（ 圖／合名娛樂提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

擁有「最美魚販」美名的女星劉心語，日前在《小明星大跟班》分享，她曾為了前任男友特地搬到高雄生活，結果對方慣性劈腿偷吃，有次還被劉心語抓到電腦偷藏小三的裸照，讓她決定終結8年的戀情。

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吳宗憲、Sandy主持的《小明星大跟班》將在18日播出「談戀愛總是被劈腿？！演藝圈綠帽軍團來了。」來賓劉心語則分享，過去有位論及婚嫁的8年男友，「我發現他劈腿，當下雖然選擇分手，但事後他又回來說不會再犯，我戀愛腦就原諒他，我還為他搬去高雄生活。」

▲劉心語表示，有天下班小三還親自打電話來通知，「妳男友劈腿妳知不知道？」（圖／中天綜合台提供）
▲劉心語表示，有天下班小三還親自打電話來通知，「妳男友劈腿妳知不知道？」（圖／中天綜合台提供）
但讓劉心語無奈的是，儘管付出再多，最終還是遭到背叛，「我想說要努力賺錢才能買他要的東西，所以我大夜班是護理師，早上去當舞者，但他也沒有要娶我的意思，有天我下班突然接到電話說『劉小姐，妳男友劈腿妳知不知道，其實妳上大夜班的時候，他常常把我帶回你們家睡』。」

誇張經歷讓在場來賓聽了超傻眼，但劉心語還是一再心軟地原諒對方，直到發現男方的祕密後才終於想通，「我原諒他半年後，他又劈腿，而且他長期把女生帶回家就算了，他的電腦D槽全部都是很多女孩子的裸照，女孩子都不知道被偷拍。」

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