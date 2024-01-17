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2.5萬工作看作品！設計傳媒占大宗　104邀學生當「播客」累積作品

▲2.5萬工作要看作品，設計、傳媒占大宗，104人力銀行今（17）日邀學生製播Podcast，累積作品。（示意圖／Sennheiser提供）
▲2.5萬工作要看作品，設計、傳媒占大宗，104人力銀行今（17）日邀學生製播Podcast，累積作品。（示意圖／Sennheiser提供）

記者李琦瑋／台北報導

「沒有經驗、沒有作品，找不到工作，怎麼辦？」104人力銀行行銷長張寶玲指出，確實有2.5萬個工作機會以「作品為王」，5年成長44%，集中於藝術設計和文字傳媒；高達8成的企業建議學生在學期間先有企業經驗，求職入職更加分。104人力銀行旗下《青春通識課》，即日起推出「你來播」活動，邀請全國高中、大學生或研究生製播1集專屬於自己的Podcast，不只累積個人作品，還賺車馬費，更以商業競賽精神提前體驗職場。

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企業愈來愈重視求職者的實作能力，即便沒有工作經驗的新鮮人，也期望看到在學期間的課程作品或專案報告。在104人力銀行網頁輸入「作品」，目前有10,912筆職缺、共約2.5萬個工作機會要求作品集，5年成長44.3%。

各職類中，「傳播藝術／設計類」因求職者設計風格攸關企業的品牌調性，有13.5%的工作機會要求檢附作品；「文字／傳媒工作類」代表求職者的觀察和筆感，也有13%的工作要求附作品；行銷／企劃／專案管理類也有2.8%工作會看作品，是最重視求職者作品集的3大職類。

104人力銀行說，近年也開始「吃」作品的職缺還包括3D動畫設計師、電玩程式設計師、網頁前端工程師、影像工作、建築設計師、社群小編、文案創作、口碑行銷寫手、珠寶及貴金屬技術員、藝術老師、企劃編輯等。

另外，104人力銀行曾經調查，80.5%的企業看重學生的實習經驗，這讓學生提早體驗職場生活；64%的企業建議學生打工，透過打工和不同年齡層互動，增廣視野；45.3%的企業期待學生參與社團／系隊／校隊，培養人際溝通、團隊領導等多元能力。

企業給學生的建議包括「積極參與各種活動，有意識地在各種職位學習所需技巧」、「多參與社團活動、把握與企業接觸機會，增加自我本身邏輯、思考、抗壓性」、「可多參與企業活動，了解職場實務上或社會人士，面對工作任務及專案報告時的處理的方式及優先順序」。

104人力銀行表示，將運用旗下Podcast節目《青春通識課》，讓學生展現策展力，累積個人作品，即日起推出「你來播」活動，邀請高中生、大學生、研究生，針對校園生活、生涯故事、好友閒聊、或熱門議題，選擇其中一個自己最能發揮的主題，提供企劃以及5分鐘內的音檔即可參加徵選。通過徵選後，《青春通識課》將提供車馬費，邀學生進錄音室錄製並主持1集專屬於自己的Podcast，並且以學生之名公開播出。

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