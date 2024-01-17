2.5萬工作看作品！設計傳媒占大宗　104邀學生當「播客」累積作品

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各職類中，「傳播藝術／設計類」因求職者設計風格攸關企業的品牌調性，有13.5%的工作機會要求檢附作品；「文字／傳媒工作類」代表求職者的觀察和筆感，也有13%的工作要求附作品；行銷／企劃／專案管理類也有2.8%工作會看作品，是最重視求職者作品集的3大職類。
104人力銀行說，近年也開始「吃」作品的職缺還包括3D動畫設計師、電玩程式設計師、網頁前端工程師、影像工作、建築設計師、社群小編、文案創作、口碑行銷寫手、珠寶及貴金屬技術員、藝術老師、企劃編輯等。
另外，104人力銀行曾經調查，80.5%的企業看重學生的實習經驗，這讓學生提早體驗職場生活；64%的企業建議學生打工，透過打工和不同年齡層互動，增廣視野；45.3%的企業期待學生參與社團／系隊／校隊，培養人際溝通、團隊領導等多元能力。
企業給學生的建議包括「積極參與各種活動，有意識地在各種職位學習所需技巧」、「多參與社團活動、把握與企業接觸機會，增加自我本身邏輯、思考、抗壓性」、「可多參與企業活動，了解職場實務上或社會人士，面對工作任務及專案報告時的處理的方式及優先順序」。
104人力銀行表示，將運用旗下Podcast節目《青春通識課》，讓學生展現策展力，累積個人作品，即日起推出「你來播」活動，邀請高中生、大學生、研究生，針對校園生活、生涯故事、好友閒聊、或熱門議題，選擇其中一個自己最能發揮的主題，提供企劃以及5分鐘內的音檔即可參加徵選。通過徵選後，《青春通識課》將提供車馬費，邀學生進錄音室錄製並主持1集專屬於自己的Podcast，並且以學生之名公開播出。