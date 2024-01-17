不只京鼎遭駭！多家科技廠也受害　台積電更曾因病毒感染損失25億

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其實國內科技公司遭駭客入侵或是受病毒感染事件頻傳，2018年8月，台積電產線就曾因中毒大當機，病毒從一個機台蔓延4天到整個晶圓廠，主要是其中一台新機臺上線的SOP程序因為人為疏失出錯，導致早已藏匿病毒的機臺沒有被防毒軟體擋下。
當時總裁魏哲家表示，當下病毒散布速度很快，是因為越先進的廠房、自動化越高，再加上WannaCry病毒特性是高散布速度，因此造成短時間內機台受感染，不過公司也迅速掌握，並找出解決方案進行更新軟體，但因為機台數量較多，因此恢復的時間較長，而該次病毒感染事件在台積電財報上顯示損失高達25.96億元。
另外，台積電供應商擎昊科技也在2023年6月底遭到駭客攻擊，勒索軟體LockBit駭客在6月30日聲稱入侵台積電，當日台積電指出已知悉IT硬體供應商遭駭，而實際上是擎昊科技遭駭，擎昊當時指出公司是在6月底遭到攻擊，受影響的範圍是公司為客戶準備系統安裝環境的工程測試區，駭客並試圖經此途徑取得客戶之機敏資料。
而根據擎昊官網說明檢討改進重點有三：第一，測試區環境防火牆版本未即時更新，第二，測試區密碼強度不足，第三，區內之客戶名稱未作適當的遮蔽。擎昊表示將強化資安防護，規畫調整資安規範與網路架構，並確保內部環境資訊安全與即時監控。
無獨有偶，上市電源供應器大廠飛宏科技也在去年2月慘遭LockBit毒手。飛宏指出公司發生網路資安事件，資訊部門於第一時間即發現異常，並進行阻斷對外網絡連結，資訊團隊為加強資安防禦，立刻與外部領先的資安咨詢公司合作，並全面強化相關防禦機制與復原作業，也通報政府檢調單位。
而中華車也在去年7月底偵測到部分資訊系統遭到惡意攻擊，當下立即啟動相關防禦機制與復原作業，經過三個工作日，仍有部分產線受影響，這也是台灣車廠頭一遭，因遭駭客攻擊，生產配銷作業受到影響。