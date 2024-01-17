中國進入全面裁員時代！失業者每天「假裝上班」　圖書館成避風港

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還有網友直呼，「全面裁員的時代可能真的來了」並透露廣西的部分建工集團幾個月沒發工資，讓員工出廠自謀出路。「即使有工程項目也極度缺錢，養不起人，很多中、高層前幾個月還拿了高薪，貸款買房，這幾個月就被通知裁員了，還有些基層員工也是過得很不容易。」
最近有許多失業者不敢讓家人知道自己被裁員，每天一早還是揹著公事包出門，假裝有在工作，但其實去的不是公司，而是圖書館。
《澎湃新聞》近來訪問了多名遭到裁員，每天在圖書館假裝還在上班的失業者。40歲的莫莉表示，她去年2月被裁員之後，開始頻繁去圖書館，一週待3、4天，她會閱讀名人的傳記，在不斷尋找工作而帶來迷茫的生活中，用書中的故事療癒自己，獲得繼續努力生活下去的勇氣。莫莉透露自己從事的是IT產業，在一所知名的外企工作。她最近幾年換了4、5份工作，歷經了3次裁員，她的月薪從25000元降到6000了，面試完之後還是沒有消息。
另一名36歲的民眾易浩，曾經身為網路大廠產品經理，卻在去年7月遭到裁員，現在每天早上都假裝去圖書館上班，「我以為最多只會待一兩個月，沒想到待了五個月。」
易浩還和幾位同樣失業來圖書館的人得出「觀察總結」，指出「如果一個人很年輕，座位上有書，應該是學生；如果有人只帶了電腦，可能是失業了。」
近來在中國社群平台上流傳的大量影片顯示，包含北京、廣州及深圳等地的公共圖書館，都成為了失業族群的避難所。因為館內有免費的空調、熱水和充電器插座，為「假裝上班」的白領失業者提供方便。
中國自去年6月公布青年失業率達到歷史新高的21.3％之後，就蓋牌不再公布。近期，碩士和博士學位失業者日趨增加。另外也傳出有地區連老師的工資都發不出來，更別說是企業員工。