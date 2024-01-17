駁二Pinway「品味解答生活節」1/20解惑登場

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青年局表示，Pinway駁二8號倉庫以最具文青味的知識嘉年華—「品味解答生活節」開啟2024年新篇章，用六大品味環節帶你一起從體驗中尋覓生活解答，不僅有實力派喜劇演員薩泰爾娛樂的喬瑟夫詼諧開場，還有專為本次活動量身打造的「驚喜製造」跨界快閃展演，帶你扮演解答者，用過去、現在與未來交錯的時間線，找到專屬於你的參考答案，限定展演僅此一場、錯過不再。
兩天活動更邀請8組來自各領域的生活專家，包括國片《關於我和鬼變成家人的那件事》破億票房導演程偉豪分享創作秘辛、自媒體斜槓教練亨利溫教你高效率學習法、知名心理學部落客海苔熊、三分鐘行銷在學中Lynn，以及生鮮時書創辦人劉俊佑、Group.G導演林思翰、TVBS主播吳姝叡與Youtuber港仔Neil等名人齊聚，分享他們的經歷與洞見，同理剖析生活焦慮，尋覓最佳解方。
青年局表示，品味解答生活節同時也邀請到台灣首位美國蓋洛普國際優勢教練顏瑋志，搭配Gallup蓋洛普優勢評測的限量工作坊，幫助大港青年分析釐清個人優勢，解決職涯困擾。
活動期間持票劵即可任意選擇參與名人講座、兌換Pinway優質創客的手作體驗一次；另外1月20日也特別為大港夜貓青年推出深夜電影院，推出經典電影《刺激1995》和《盜夢偵探》，加碼看電影抽好禮，獎品包括價值5590元的行李箱和雛菊見餐廳千元餐券。活動2日駁二大勇廣場還有集結50攤小吃美食與風格選物的質感市集，以及超吸睛的魔術、馬戲等精彩街頭表演。