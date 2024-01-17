日本「世界綠茶大賽」165項茶產品角逐　新北5茶農奪6金賞獎項

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新北市政府農業局長李玟指出，日本「世界綠茶大賽」自2007年起每年舉辦一次，於日本靜岡縣辦理綠茶比賽為最高級別的評選活動，評比內容包含茶葉滋味、茶葉香氣、產品概念、包裝設計、性價比等整體商品性質；今年來自日本、中國、台灣、韓國、泰國、法國等不同國家共165個茶產品參賽，選出18組茶品評為最高金賞獎，新北市深坑區蔡金財及三峽區陳宣和拿下2座最高金賞獎，而坪林區馮懷謹、謝佳妤及蘇冠軒則拿下4座金賞獎。
深坑區茶農蔡金財表示，他以青心烏龍製成蜜香紅茶，茶樹採自然農法管理茶園，不灑農藥，以草生栽培方式維持土壤養分，採摘受小綠葉蟬刺吸著蜒的幼嫩茶菁，蟲咬越多越甘甜；並在比賽前研究發現外國人對於茶品風味偏好有蜜香、具甘甜度且無苦澀味，為降低青心烏龍品種的茶澀味，先靜置讓水份散失待茶菁柔軟再做成紅茶，茶菁揉捻完需靜置拉長2倍時間7至8小時，讓茶水充份發酵及香氣產生，製出的茶葉外觀呈現烏黑帶紅，茶湯呈金黃色，茶清香帶有甘甜帶蜜味，浸久不苦澀，成就符合外國人口味的甘甜好茶。
新北市政府農業局說明，新北致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，新生代的製茶高手輩出，展現青農活力，此次茶農所產特色茶品榮獲日本「世界綠茶大賽」6座獎項，代表新北好茶備受國際肯定。