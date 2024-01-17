賴清德當選！郭正亮斷言：林佳龍有望接閣揆、藍白政黨協商機率低

日本「世界綠茶大賽」165項茶產品角逐　新北5茶農奪6金賞獎項

▲深坑區農蔡金財(右)獲日本「世界綠茶大賽」最高金賞獎，前往市府獻獎給新北市長侯友宜(中)。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.17）
▲深坑區農蔡金財(右)獲日本「世界綠茶大賽」最高金賞獎，前往市府獻獎給新北市長侯友宜(中)。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.17）

記者吳嘉億／新北報導

日前在日本靜岡縣舉辦的「世界綠茶大賽」，由新北市政府農業局輔導的深坑、三峽及坪林區等5位茶農，獲得2座最高金賞獎、4座金賞獎，今（17）日上午到新北市政府獻獎，新北市長侯友宜肯定茶農在國際獎項獲得佳績，為新北茶產業努力，讓台灣獨特風味特色茶被世界看見。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲坪林區茶農謝佳妤(右1)獲日本「世界綠茶大賽」金賞獎，前往市府獻獎給新北市長侯友宜(中)。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.17）
▲坪林區茶農謝佳妤(右1)獲日本「世界綠茶大賽」金賞獎，前往市府獻獎給新北市長侯友宜(中)。（圖 ／記者吳嘉億攝，2024.01.17）
侯友宜表示，茶農手藝及精益求精精神造就新北好茶，成功讓特色茶站上國際舞台，獲得茶界的「奧斯卡」獎項肯定，市府與茶農朝國際市場前進，共同攜手行銷新北好茶特色產品，創造農業產值升級及提高國際能見度。

新北市政府農業局長李玟指出，日本「世界綠茶大賽」自2007年起每年舉辦一次，於日本靜岡縣辦理綠茶比賽為最高級別的評選活動，評比內容包含茶葉滋味、茶葉香氣、產品概念、包裝設計、性價比等整體商品性質；今年來自日本、中國、台灣、韓國、泰國、法國等不同國家共165個茶產品參賽，選出18組茶品評為最高金賞獎，新北市深坑區蔡金財及三峽區陳宣和拿下2座最高金賞獎，而坪林區馮懷謹、謝佳妤及蘇冠軒則拿下4座金賞獎。

深坑區茶農蔡金財表示，他以青心烏龍製成蜜香紅茶，茶樹採自然農法管理茶園，不灑農藥，以草生栽培方式維持土壤養分，採摘受小綠葉蟬刺吸著蜒的幼嫩茶菁，蟲咬越多越甘甜；並在比賽前研究發現外國人對於茶品風味偏好有蜜香、具甘甜度且無苦澀味，為降低青心烏龍品種的茶澀味，先靜置讓水份散失待茶菁柔軟再做成紅茶，茶菁揉捻完需靜置拉長2倍時間7至8小時，讓茶水充份發酵及香氣產生，製出的茶葉外觀呈現烏黑帶紅，茶湯呈金黃色，茶清香帶有甘甜帶蜜味，浸久不苦澀，成就符合外國人口味的甘甜好茶。

新北市政府農業局說明，新北致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，新生代的製茶高手輩出，展現青農活力，此次茶農所產特色茶品榮獲日本「世界綠茶大賽」6座獎項，代表新北好茶備受國際肯定。

▲三峽常以青心柑仔品種製成蜜香紅茶，深坑區蔡金財則以青心烏龍來製茶，並獲得日本「世界綠茶大賽」最高金賞獎。（圖 ／新北市政府農業局提供）
▲三峽常以青心柑仔品種製成蜜香紅茶，深坑區蔡金財則以青心烏龍來製茶，並獲得日本「世界綠茶大賽」最高金賞獎。（圖 ／新北市政府農業局提供）

新北平溪天燈節下月17日登場　七大亮點迎觀光龍景好運年

象鼻岩斷鼻成「水豚君」！眾人驚呼真像、賴品妤喊「也不是不行」

北北基計程車　2月5至14日春節10日期間加收30元按表收費

總統大選後會見美國特使團　侯友宜：感謝美方關切台灣民主

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選