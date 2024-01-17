中華職棒／台鋼雄鷹新洋砲是誰！球迷瘋傳可能是前火腿重砲Laird
中華職棒台鋼雄鷹即將在今晚舉行成軍記者會，不但公開邀請球迷到場，還有加開限量席次，總教練洪一中將跟球迷喊話，預計將公布最新球衣設計、吉祥物TAKAO等，此外，不少球迷也期待是否有「彩蛋」，那就是公布陣中的洋砲人選，目前傳出，前火腿隊重砲Brandon Laird可能會是人選。
記者吳政紘/綜合報導
很多球迷已經在網路放上Brandon Laird的照片，討論他加入中職的可能性，而他的確是過去可鎮守一、三壘，還曾是郭阜林、陽岱鋼、陳冠宇等台灣球員的前隊友，對台灣或是亞洲球風不陌生。
Brandon Laird曾在日職被稱為「壽司男」，他愛吃壽司，並會在開轟後舉出手勢，2015、2016年在火腿隊都是全勤出賽，單季39轟，2016年幫助火腿奪冠，2019年轉戰羅德隊，生涯累積213轟，是超級重砲。
Brandon Laird近況則是參與棒球聯合會（英語：Baseball United）的孟買眼鏡蛇隊，而他在打擊部分依舊有一定實力。
台鋼領隊劉東洋日前表示：「目前洋砲的人選已經談得差不多了，是一名內野手，具有亞洲職棒的相關經驗，具有中、長距離的長打能力，預計在一月底、二月初就會向球隊報到。」Brandon Laird很有機會就是台鋼鎖定的人選之一。
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