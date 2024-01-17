中國經濟前景差！富裕年輕人也不敢結婚　他嘆：成本太高壓力大

我是廣告 請繼續往下閱讀
李姓民眾當時正在參加上海的一個專門為受過高等教育的、較富裕單身人士舉辦的社交活動，他表示，「結婚的成本非常高，尤其是在上海這樣的大城市。從經濟能力上來說，其實對包括我在內的年輕人來說壓力很大。」
主辦這次上海單身活動的公司「Julia's Events」的朱莉婭·孟表示，越來越多的35歲和35歲以上的人實際上已經「放棄」了結婚。
活動上不少參加者表示，其實他們想結婚，但因為高房價、不確定的就業前景和總體經濟形勢都無濟於事。其中一名同樣也參加活動的江姓民眾強調，「不是我們想單身，而是城市結構、經濟形勢導致了這種結果。」
隨著中國經濟放緩，越來愈多人因為就業前景不佳、創紀錄的青年失業率和長期低迷的消費者信心，而不願意花錢結婚、選擇保持單身，即便是富裕的年輕人也不例外。
這使得政策制定者感到擔憂，可得數據顯示，2022年中國結婚登記人數創下歷史新低。中國曾是世界上人口最多的國家，但目前面臨出生率下降和人口迅速老齡化的問題，而結婚率與出生率密切相關。
中國的目前是全球生育率最低的國家之一。預計，當局將於本週三公布的數據將顯示中國人口連續第二年下降，這將再次引發人口危機的擔憂。
中國國家主席習近平也因為如此，在去年表示要「積極培育婚育新文化」，促進國家發展。地方政府還宣布了各種鼓勵新家庭的措施，包括稅收減免和住房補貼，以及對25歲或以下新娘結婚的現金獎勵。
中國網路先前興起了「四不青年」，意思是「不戀愛！不結婚！不買房！不生子！」有網友表示，「以前結婚是為了生存，現在不結婚也是為了生存。」《大紀元》報導指出，結婚人數減少的原因和影響在中國引起了廣泛討論。中國經濟已經陷入「不可能三角」（Impossible trinity），對於年輕人來說，沒房子就不結婚，不結婚就影響人口出生率，而人口危機就會影響經濟。