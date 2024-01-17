羽球／戴資穎甩開王儀涵、僅次李宗偉 中國球迷盛讚：公開賽女王
知名英格蘭球評「克媽」Gillian Margaret Clark一直以來是戴資穎的大粉絲，在小戴在今年初的馬來西亞公開賽拿下亞軍的好成績後，前者也在社群網站上發文分享一些數據統計，指出小戴是僅次於馬來西亞傳奇球星「拿督」李宗偉、第2位在超級系列賽（SS）、黃金大獎賽（GPG）或世界巡迴賽（WT）曾50次打進決賽的選手。一些中國球迷在得知此事後，也稱讚後者根本是「公開賽女王」！
NOWnews/綜合報導
Clark指出，戴資穎不僅在2024年馬來西亞公開賽上創紀錄地第6次闖入女單決賽，而且這也是她在超級系列賽、黃金大獎賽或世界巡迴賽賽事中第50次闖進到決賽。
接著，她又拿出另一項數據來比較戴資穎在各項公開賽的偉大成就，「王儀涵（中國退役名將）是SS、GPG、WT時代第2成功的女單選手，總共才只打了36場決賽。」
「戴資穎成為史上第2位參加過50場或以上SS、GPG或WT決賽的單打選手。」而另一人是李宗偉，他生涯77次闖進公開賽決賽，取得56勝21敗；戴資穎則是31勝19敗。
而在得知這項數據後，有球迷在知名論壇上發文，直言小戴根本就是「公開賽女王」，不過也有人擔心步上李宗偉的後塵，在巡迴賽取得好成績，但終其生涯沒有大賽冠軍。