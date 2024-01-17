動力火車返場高雄開唱！4月一口氣唱2天 加碼再曝新喜訊
動力火車今（17）日宣布將於4月20日、21日一連兩天返場高雄舉辦安可場演唱會，門票則是在1月27日開賣。他們不僅有返場演唱會，睽違3年的全新專輯也已經箭在弦上，日前公布首波單曲邀請天團玖壹壹合唱敬友情單曲〈趁少年〉，兩大天團二度合作令各界相當期待。動力火車與好友玖壹壹合作，直呼：「與好朋友一起合作沒有壓力。」玖壹壹則搞笑說：「第一首實境秀合作主題曲時壓力才大，因為兩位的歌唱實力太強了，高音都是用真音在唱。
記者吳雨婕／綜合報導
距離上一次發專輯已有三年時間的動力火車，2024一開始就帶來好消息，新專輯首波單曲〈趁少年〉邀請到同為天團的好友玖壹壹共同打造，雙方是在實境秀《歡迎光臨-等你來家1》結識，因為節目有了好交情的兩大天團，二度合作動力火車表示：「很開心和好友一起合作，完全沒有壓力。」玖壹壹也說再次合作很開心，笑說：「因為動力火車的高音真的很高，最擔心唱不好唱不上去。」
去年「都是因為愛 世界巡迴演唱會」台北安可場，動力火車在台上分別向JJ林俊傑、告五人邀歌成功，如今宣布演唱會返場高雄連開兩場，加上與玖壹壹合作的單曲〈趁少年〉，高雄安可場演出內容著實令人期待，動力火車掛保證表示：「新歌一定會唱，很期待可以在高雄巨蛋唱新歌給大家聽，希望大家練好歌跟我們一起大合唱。」
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