中國進入全面裁員時代！失業者每天「假裝上班」　圖書館成避風港

台股觀望氣氛濃但出口創高　專家：靠這3點挑到好標的

▲12月台灣出口年增率創高至11.8%，資通訊產品金額更首次突破100億美元，景氣好轉跡象浮現。（圖／NOWnews資料照片）
▲12月台灣出口年增率創高至11.8%，資通訊產品金額更首次突破100億美元，景氣好轉跡象浮現。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台北股市今（17）日開低走低，終場跌185點，收在17161點，跌幅1%。不過，12月台灣出口年增率創高至11.8%，資通訊產品金額更首次突破100億美元，景氣好轉跡象浮現。專家建議投資人可開始關注市值型ETF，掌握台股成長契機，建議以台股代表性、指數前瞻性、入手低門檻等面向挑選合適產品。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣出口已連兩月正增長，12月出口年增率更創近一年半以來新高，主要動能來自電子零組件和資通訊產品，在 AI 伺服器的強勁需求下，資通訊產品出口金額再度創下歷史新高，首度突破 100 億美元。隨出口動能轉佳，台灣景氣燈號也回升至黃藍燈，顯示今年景氣可望逐漸好轉，回到代表「穩定」的綠燈，法人建議，可開始布局台股市值型ETF，跟上台股漲升動能。

國泰台灣領袖50 ETF 00922基金經理人蘇鼎宇表示，00922聚焦市值大、獲利佳的50檔台股領袖級企業，據Bloomberg數據，00922追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數，與台股大盤相關係數高達0.98（2023年1月16日2024年1月16日），是相當具有代表性的標的。在指數前瞻性方面，台灣碳交所已在去年底上架首批國外碳權進行交易，表示企業跟上低碳轉型勢在必行，00922追蹤指數即考量「企業低碳轉型分數」，兼顧市值與長期發展趨勢。

此外，00922更具備多數市值型ETF沒有的優勢，單張價格約1.6萬元（1月15日收盤價16.45元），且經保費率僅0.235%，雙重低門檻讓投資人更好入手，更傾向以定期定額方式長期持有，助攻基金11月首度衝進證交所公告的「前20大定期定額ETF排行榜」，12月也持續霸榜，逾6千戶定期定額持有中。

展望後市，總統大選已順利落幕，選後市場焦點將轉向明（18）日的台積電法說會及月底的FOMC會議，市場預期可能因調整降息腳步而出現震盪，但景氣基本面回升仍將吸引長線資金進駐，可關注具題材或高成長動能之族群，或透過市值型ETF布局，把握台股2024景氣回升行情。

台股本周多檔ETF除息　這檔年化配息率8.5%、把握最後買進日1/16

00919、00937B居股債ETF人氣王　專家：選後震盪回檔可趁勢買進

不只京鼎遭駭！多家科技廠也受害　台積電更曾因病毒感染損失25億

京鼎遭駭客攻擊「嗆聲」！初估對運作無重大影響、早盤跌近2%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選