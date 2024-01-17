台股觀望氣氛濃但出口創高　專家：靠這3點挑到好標的

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國泰台灣領袖50 ETF 00922基金經理人蘇鼎宇表示，00922聚焦市值大、獲利佳的50檔台股領袖級企業，據Bloomberg數據，00922追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數，與台股大盤相關係數高達0.98（2023年1月16日2024年1月16日），是相當具有代表性的標的。在指數前瞻性方面，台灣碳交所已在去年底上架首批國外碳權進行交易，表示企業跟上低碳轉型勢在必行，00922追蹤指數即考量「企業低碳轉型分數」，兼顧市值與長期發展趨勢。
此外，00922更具備多數市值型ETF沒有的優勢，單張價格約1.6萬元（1月15日收盤價16.45元），且經保費率僅0.235%，雙重低門檻讓投資人更好入手，更傾向以定期定額方式長期持有，助攻基金11月首度衝進證交所公告的「前20大定期定額ETF排行榜」，12月也持續霸榜，逾6千戶定期定額持有中。
展望後市，總統大選已順利落幕，選後市場焦點將轉向明（18）日的台積電法說會及月底的FOMC會議，市場預期可能因調整降息腳步而出現震盪，但景氣基本面回升仍將吸引長線資金進駐，可關注具題材或高成長動能之族群，或透過市值型ETF布局，把握台股2024景氣回升行情。