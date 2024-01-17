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阿信、羅志祥瘋跳〈科目三〉！海底撈服務客人一跳成名

▲羅志祥在跨年演唱會上大跳〈科目三〉，引起粉絲瘋狂尖叫。（圖／翻攝自網路）
▲羅志祥在跨年演唱會上大跳〈科目三〉，引起粉絲瘋狂尖叫。（圖／翻攝自網路）

記者江芷稜／綜合報導

中國抖音神曲〈科目三〉風靡亞洲，吸引台灣網友模仿，連明星五月天阿信、羅志祥也跟風跳起來，最近寧夏夜市有意舉辦〈科目三〉舞蹈比賽，引起反中人士抗議，入圍過金曲獎的歌手曾瑋中也痛批「敗壞風氣」，事實上〈科目三〉竄紅是因為海底撈員工應客人要求，開始在各門市跳舞，讓這首歌紅遍網路，不過，就像〈黑桃A〉、〈小蘋果〉一樣，抖音神曲紅得快去得也快，一旦有新的熱門舞曲誕生，就會被取代。

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▲「科目三」紅到台灣，洪秀柱（左圖）、五月天阿信都跳過，由來居然和考駕照、婚禮有關。（圖／翻攝自築夢者哈利Tik Tok、微博）
▲「科目三」紅到台灣，洪秀柱（左圖）、五月天阿信都跳過，由來居然和考駕照、婚禮有關。（圖／翻攝自築夢者哈利Tik Tok、微博）
海底撈員工跟隨音樂旋律卡點搖擺、雙手交叉疊換的舞蹈影片，引起瘋狂模仿，雖然被貼上「非主流」、「土味」等標籤，但在中國各地區融入特色舞蹈後，產製出不同風格的迪斯可搖，甚至有舞蹈高手結合街舞POPPING機械舞等元素，衍伸出不同風格的〈科目三〉，透過抖音軟體紅到國際，讓大陸網友自豪說「KPOP還在勇闖國際，我們已經用科目三『舞統』」。

▲某餐飲品牌的店員在店內大跳「科目三」，讓其熱度持續攀升，但其實顧客褒貶不一。（網路影片截圖）
▲某餐飲品牌的店員在店內大跳「科目三」，讓其熱度持續攀升，但其實顧客褒貶不一。（網路影片截圖）
〈科目三〉的走紅歸因於海底撈員工的熱舞，各門市拚才藝競爭，引出一連串連鎖反應，有員工因跳舞抖音漲粉數十萬人，也有門市為了流量給員工3000元激勵獎金，落後門市開始緊急訓練員工跳〈科目三〉，畢竟海底撈向來以服務知名，只要客人要求都會盡量滿足，甚至一邊表演四川變臉一邊跳韓國舞曲〈QUEENCARD〉也不奇怪，也有員工抱怨奧客太多，還要抽時間學習舞蹈，聽到有這要求都覺得很尷尬。

▲台北知名的寧夏夜市昨（15）日宣布，預計將在1月25日（下週四）舉辦「科目三」舞蹈競賽，沒想到卻意外引發大批網友給予負評。（圖／取自寧夏夜市臉書）
▲台北知名的寧夏夜市昨（15）日宣布，預計將在1月25日（下週四）舉辦「科目三」舞蹈競賽，沒想到卻意外引發大批網友給予負評。（圖／取自寧夏夜市臉書）
其實〈科目三〉的暴紅，背後意味著短影音的崛起，就是現在的流量密碼，拍攝短影音知名的「反骨」YouTuber成員孫生，就在《小姐不熙娣》上表示，「要跟著時事走，比較資深的人會納悶為什麼好笑，為什麼會中，其實不用管它，我們加入就對了，只能跟著流行走了，這些東西一開始看不懂，但這就是流量密碼」。

▲▼抖音網紅「神不在邯鄲」創立新版科目三爆紅。（圖／翻攝自神不在邯鄲Tik Tok）
▲抖音網紅「神不在邯鄲」創立新版科目三。（圖／翻攝自神不在邯鄲Tik Tok）
不僅是〈科目三〉，這幾年紅紅火火的抖音神曲〈黑桃A〉也因為旋律太洗腦，成為許多舞蹈教室和幼兒園帶動唱的背景音樂，但歌詞裡有描述女性身材、喝醉酒、接吻的性暗示用語，讓家長相當憂心，擔心這些不入流的歌詞入侵校園，會導致幼童行為偏差，希望教育單位好好把關，篩選這些活動歌曲的內涵。

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