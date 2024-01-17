邊玩邊賺錢？遊戲化金融GameFi興起　央行示警3大風險

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至於GameFi竹運作模式，央行說，P2E (Play-to-Earn) 是GameFi的主要運作模式，玩家達成特定任務例如對戰、經營農場及飼養寵物等，可獲得虛擬遊戲幣或虛擬寶物包括角色、土地及武器等，遊戲開發商會將虛擬遊戲幣上架於虛擬貨幣交易所，而虛擬寶物通常為運行在區塊鏈上的NFT，使玩家得以在虛擬貨幣或NFT交易所中進行交易。其他收益方式包含出借虛擬寶物予其他玩家，或是挹注虛擬遊戲幣提供流動性以賺取手續費等。
此外，GameFi亦有其他新的運作模式，例如M2E（Move-to-Earn）模式，即透過運動賺取虛擬貨幣的經濟模式，為GameFi行業發展挹注新商機。
不過，央行也提醒，要注意GameFi的潛在風險。儘管許多玩家成功透過GameFi創造收益，但虛擬資產價格的高度波動性也使得GameFi收益不穩定，甚至因而傾家蕩產者也不在少數。此外，GameFi運作亦存有潛在風險，玩家在進場前宜多加注意市場風險、技術風險、詐欺及倒閉風險。
在市場風險部分，央行提醒，虛擬遊戲幣與虛擬寶物的市場波動性高，玩家們為提高遊戲等級或取得虛擬寶物可能會投入大量資金，在資產價格暴跌時會產生鉅額損失。在技術風險方面，GameFi運作仰賴區塊鏈技術，若發生系統錯誤、駭客攻擊或資安漏洞等問題可能造成玩家的損失。
在詐欺及倒閉風險部分，央行表示，區塊鏈遊戲已發生多起詐騙與惡性倒閉事件，遊戲商可能以高額收益、快速回本等方式吸引大量玩家加入，衝高虛擬遊戲幣與虛擬寶物的價格後立即拋售，捲款倒閉，致使玩家血本無歸。