特企／禮多人不怪！禮品類「吃食與乾貨」受青睞

世代送禮時節大不同 但七成消費者春節會送禮
禮多人不怪！根據東方線上E-ICP數據，一年送禮節日當中，「農曆春節」是最多消費者送禮慶祝的節日，其次為「生日」、「母親節」與「父親節」。華人送禮「三大節」中，唯獨農曆春節獨占鰲頭，「母親節」、「父親節」等不同於傳統的送禮大節已然出現。若以年齡層來看，年輕世代以與「我」相關的節日最有感，包含生日、母親節和父親節；30-49歲則最愛送禮，參與在各個節慶中；50-64歲的送禮時機很規律，依舊跟著傳統三節出手。
春節送禮金額連年增長 四成五消費者送禮破五千元
春節送禮商機高，禮品消費金額也連年增長。從〈東方線上E-ICP消費者資料庫〉趨勢觀察，過去四年春節送禮金額逐年提高，到2023年春節平均送禮金額已經達到新台幣5,347元，與2020年的平均金額相比，提高了851元。而送禮金額超過五千元以上的消費者，人數也逐年增加，2023年來到45.8%，與2020年相較提高了17.0%。春節送禮經濟並未因過去3年疫情而消退，社交需求展現在消費行動中。
超過七成消費者直接送紅包 禮品類「吃食與乾貨」受青睞
什麼是消費者選購春節禮品的心頭好？消費者偏好贈送「金錢/紅包」，其次則是「休閒零食」、「南北貨」與「水果」。實質的紅包禮金依舊是春節時消費者表達心意的首選，不僅創造購物氣氛，也帶來商機。除了紅包以外，消費者春節更偏好「送吃」：包含「休閒零食」、「南北貨」、「水果」、「茶葉」等。其中50歲以上的中壯世代，過節概念仍偏好「民以食為天」，各種類型的飲食，都願意採購相送。
情人節男性荷包大失血 平均送禮金額3,662元
農曆春節的最後一天，便是西洋情人節。〈東方線上E-ICP消費者資料庫顯示〉：男性在情人節中的付出，數據有目共睹！情人節時，男性消費者為贈禮主力，平均贈禮金額為3,662元，無論人數比例或消費金額，都遠高於女性。不同性別的贈禮選擇也呈現出差異：男性較多贈送「鮮花」與「保養品/化妝品/香水」；女性則偏好贈送「衣服/飾品」、「鞋子」。有趣的是，女性傾向為男性打扮外貌的「伴侶造型消費」，不可忽視。
東方線上總監王昱中表示：「春節仍是最多消費者送禮表心意的節日，消費行為比起疫情期間，有增無減。然而節慶送禮商機世代不同，『創新』與『經典』都是商機。30世代與40世代是「隨時表心意」的主要消費族群，在各個節慶送禮的比例都較整體為高；50世代消費者春節更偏好「送吃」，無論乾貨、零食、糕點等美食，都是消費者有興趣下手的項目。」
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