特企／THE VEGAN樂維根喜宣年度代言人　攜手莫允雯共創活力生活

本次與「THE VEGAN樂維根」攜手合作的演員莫允雯，以《戀愛鄰距離》、《戀愛是科學》、《鏡子森林》等眾多戲劇作品廣為人知，且時常在社群分享運動、瑜珈相關的生活，以其健康積極的生活方式和對運動的熱愛圈粉無數，除了是健康生活的支持者，更是生活方式的倡導者，莫允雯與「THE VEGAN樂維根」優蛋白合作旨在向世界傳遞一個重要訊息：日常生活的品質維護不只是一種選擇，更是追求更好生活的方式。
「THE VEGAN樂維根」因看中她對於健康生活方式的熱情和奉獻，以及她在健康生活上的影響力，而選擇做為年度代言人，同時表示期待通過與莫允雯的合作，向更多人傳遞美好生活的訊息，並用品牌的精神與產品，讓人們能夠更輕鬆地追求健康和活力。
莫允雯的加入將為「THE VEGAN樂維根」注入更多活力和靈感，帶領品牌在領域探索更多可能性，為消費者提供更多創新和高品質的優蛋白，由植物性分離大豆蛋白以全分離大豆蛋白製成，蛋白質營養更好吸收，且100%不含乳糖成分，有乳糖不耐症也可以喝，更添加益生菌、益生質，幫助腸胃道消化機能，尤其近期健身運動大熱，健身族群在減脂期或是訓練後，都能迅速補充蛋白質，不僅為現代人忙碌、久坐的生活習慣提供最方便、快速的體力補給，「THE VEGAN樂維根」同時亦希望讓大家享受美好生活，成為更好的自己。
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