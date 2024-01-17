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「和平專案」前進和平國小 市長媽媽送紅包學童笑開懷

▲春節腳步近，「和平專案」首站前進和平國小， 市長媽媽送小紅包學童笑開懷。（圖／市府提供）
▲春節腳步近，「和平專案」首站前進和平國小， 市長媽媽送小紅包學童笑開懷。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台報導

台中市政府於今(17)、明兩日啟動「和平專案」，由市長盧秀燕率領市府團隊視察谷關及大梨山地區，首站來到和平國小受到師生熱烈歡迎。由於春節腳步近，盧市長發送小紅包及春聯給教職員工跟小朋友，並祝福大家新年快樂，師生笑開懷。

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盧市長表示，和平國小創校近80年，歷史悠久，學校在校長陳恩澤帶領下辦學績優，學生允文允武，校園生活多采多姿。現場學童們除表演精彩泰雅族歌舞，以及展示融合原住民文化的陶藝作品外，盧市長還與近百名參加跳繩比賽的原住民孩子熱情互動，歡樂融融。

盧市長表示，和平國小學生參加全國學生舞蹈比賽、全國書法比賽均有好成績，原鄉地區較偏遠，市府花更多的心血照顧，在和平國小開辦幼兒園，目前招收13名孩子，感謝地方民代、區公所等單位的關心及建議，持續挹注學校資源，照顧孩子們。

教育局表示，和平國小位處偏鄉，學校除了長期推動特色體育及藝文教學，也善用市府及社會贊助資源，推動星光班(教育局夜光天使計畫)及假日英語班，幫助偏鄉學生取得相對不易擁有的安親功能及外語能力。

此外，市府也積極開辦附設幼兒園，將教育向下扎根、擴大幼兒照顧，備受社區認同。感謝學校師長、家長們以及挹注學校資源的社區人士，長期默默耕耘與付出，讓孩子們多元接觸藝術人文及體育課程，培養正確的學習態度，為部落、為學校爭光。

和平國小校長陳恩澤表示，除了泰雅歌舞之外，學校長期發展書法和陶藝教學等特色課程，師生將藝文課程融合原民文化，顛覆大家既有的刻板印象。校園各處角落皆可欣賞到學生的陶藝原創作品，學校也透過推動書法教學培養學生專注、沉穩的心性，鼓勵學生參加各項藝文比賽，成為台中市及全國語文競賽、各項藝文競賽的常勝軍。

陳校長也指出，和平區包括和平國小、白冷國小、自由國小、博屋瑪國小、德芙蘭國小及中坑國小，每學年輪流舉辦台中市國小普及化跳繩競賽。因跳繩運動跨越性別、城鄉差距，且不受活動場域限制，長期推廣有助於學童投入運動，也讓和平區各個學校師生有互相交流的機會。


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