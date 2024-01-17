特企／近五成觀眾網路觀影逾一小時　回顧2023哪些劇吸目光

網路影音成為主流娛樂，隨時隨地享受多元視聽樂趣，已成為現代生活不可或缺的一環。根據2023年第三季尼爾森網際網路大調查，平均每人每天網路觀影時長，觀看一小時內佔38.31%，其次為一至兩小時佔32.45%，而累積超過一小時的比例將近五成。
串流影音蓬勃發展，為觀眾提供多元豐富的戲劇內容。調查觀眾平日觀賞戲劇類型，以外語電影/影集佔23.1%；有著多部數、多集數的陸劇位居第二23.04%；國台語連續劇20.61%，顯示台灣文化內容深受本地觀眾喜愛，同時從電視轉移到OTT/CTV上觀影；再來則是總具有好口碑的韓劇15.72%。觀眾可透過串流平台，輕鬆探索各種風格、主題的劇集，隨時隨地沉浸在引人入勝的劇情之中。
2023年十大陸劇排行榜出爐 iQIYI愛奇藝力霸榜單 七部作品引領追劇風潮！
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TOP2《雲之羽》 ：iQIYI愛奇藝播出，獨家
TOP3《不完美受害人》：iQIYI愛奇藝播出，獨家
TOP4《長月燼明》：Netflix 播出
TOP5《我的人間煙火》：iQIYI愛奇藝播出
TOP6《去有風的地方》：iQIYI愛奇藝播出
TOP7《三分野》
TOP8《狂飆》 ：iQIYI愛奇藝播出，獨家
TOP9《寧安如夢》：iQIYI愛奇藝播出，獨家
TOP10《蓮花樓》：iQIYI愛奇藝播出，獨家
Yahoo奇摩揭曉2023年度陸劇排行，iQIYI愛奇藝橫掃榜單，高達七部戲劇脫穎而出。獨家播出的《雲之羽》以虞書欣與張凌赫的頂流組合為亮點，成為2023年代表古裝劇之一。周迅主演的《不完美受害人》更是在權勢壓迫的議題浪潮中脫穎而出創下亮眼佳績。兩者風格迥異的劇集均深受觀眾喜愛，展現iQIYI愛奇藝在戲劇內容上的多元化發展。
其他入榜的如《我的人間煙火》、《去有風的地方》等同樣在播出後贏得觀眾好評。值得一提的是，獨家播出由愛奇藝出品的戲劇就囊括五部，除了《雲之羽》、《不完美受害人》，還有《狂飆》、《寧安如夢》、《蓮花樓》，不論是犯罪刑偵還是浪漫愛情題材，都凸顯了愛奇藝在陸劇製作與播映上的卓越實力。
2023年iQIYI愛奇藝不僅成為陸劇榜單的主宰，更在豐富的劇情內容中打破框架，引領觀眾進入一場戲劇的視聽盛宴。
2023年韓劇排行榜 遠傳friDay影音亮眼成績引發矚目
TOP1《黑暗榮耀》：Netflix播出，獨家
TOP2《MOVING異能》：Disney+播出，獨家
TOP3《模範計程車2》：friDay影音播出，獨家
TOP4《假面女郎》：Netflix播出，獨家
TOP5《惡鬼》：Disney+播出，獨家
遠傳friDay影音致力提供觀眾高品質且多元的影音內容，滿足各種不同類型節目的需求。特別是在韓劇領域，遠傳friDay影音選片眼光精準，持續提供優質戲劇，其中獨家播出的《模範計程車2》成功躍居十大韓劇排行榜第三名，成為韓劇榜單中的亮眼之作。
2023年度十大戲劇 雙平台奪目登榜！《有生之年》、《模範計程車2》等獲觀眾喜愛
TOP1《黑暗榮耀》： Netflix播出，獨家
TOP2《有生之年》：iQIYI愛奇藝播出
TOP3《偷偷藏不住》：Netflix播出
TOP4《MOVING異能》：Disney+播出，獨家
TOP5《模範計程車2》：friDay影音播出，獨家
TOP6《人選之人—造浪者》：Netflix播出，獨家
TOP7《雲之羽》： iQIYI愛奇藝播出，獨家
TOP8《模仿犯》：Netflix播出，獨家
TOP9《假面女郎》：Netflix播出，獨家
TOP10《不完美受害人》：iQIYI愛奇藝播出，獨家
綜觀Yahoo奇摩揭曉的2023年度十大戲劇排行榜中，iQIYI愛奇藝與遠傳friDay影音齊起，兩大平台提供一系列優秀的戲劇作品，抓住觀眾的眼球與專注。
iQIYI愛奇藝播出的台劇《有生之年》在排行榜中獲得第二名的優異成績。這部劇以生動的人物描寫和打動人心的家庭故事成為年度的夯劇。遠傳friDay影音播出的《模範計程車2》則位居排行榜第五，為觀眾帶來了一場緊張爽快的追劇體驗。
對於愛追劇的觀眾來說，不論陸劇、韓劇，iQIYI愛奇藝與遠傳friDay影音通通網羅，二大平台的豐富內容給予觀眾更多元的選擇，打造集結亞洲戲劇精品的追劇平台。