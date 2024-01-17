川普愛荷華州初選大勝！東山再起首戰告捷 爆健康疑慮成最大隱憂
美國愛荷華州（Iowa）於15日舉行共和黨黨內初選，雖然天氣惡劣，前總統川普依舊順利（Donald Trump）取得壓倒性大勝。不過，有醫師警告，川普近幾個月來顯得疲憊憔悴，川普已經77歲了，傳出健康疑慮可能會成為他入主白宮最大的絆腳石之一。
記者倪浩軒/綜合報導
對於川普以超過50％的支持度在愛荷華州初選獲得大勝，《衛報》引述多位專家看法指出，雖然愛荷華州只是共和黨全美初選的第一站，贏下愛荷華州初選不意味著川普篤定能代表共和黨參與總統大選，但目前看來川普勢不可擋。川普在2016年共和黨初選時其實是輸掉愛荷華州的，如今連任失利後捲土重來，拿下之前未能拿下的愛荷華州，有專家直言川普已經「重塑」共和黨選民。事實上，這次初選的另兩位主要競爭對手佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）與前聯合國大使海利（Nikki Haley），兩人的路線與主張皆與川普相仿。有專家形容愛荷華州初選是「正版川普擊敗了女版川普與牛仔版川普」。
不過，川普最大的敵人或許是他的年齡與健康。根據《每日郵報》報導，川普在愛荷華州的競選行程中選得虛弱，發表勝選演說時也不若以往那般精力充沛。紐約內科醫生費雪（Stuart Fischer）認為，從未看過川普過去有這樣的表現，似乎難以保持身體平衡，「看起來就像是他立足於海上的船隻」。
川普在愛荷華州的競選行程中頻繁發生口誤，像是講錯所在地城市的名字，誤將歐巴馬（Barack Obama）稱為現任總統等等。費雪表示，最善意的說法大概就是「川普真的老了」，人類無法戰勝大自然的規律，年紀到了，加上患有慢性疾病或是沒有健康的生活作息，出現衰弱是正常現象。
不過費雪也強調，由於愛荷華州這幾天的天氣非常寒冷，室內室外溫差很大，這可能也是川普為何表現得步履蹣跚、疲憊不堪的原因。
《每日郵報》報導指出，雖然對於川普健康的擔憂開始湧現，但若與現任總統拜登（Joe Biden）相比，拜登的口誤和摔跤以及異常行為顯然更加嚴重得多。費雪表示，在這次的美國總統選舉中，人們可能會發現自己必須在兩個身體狀態都遠不在巔峰期的候選人之中作出選擇。