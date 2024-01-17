黑貓天天往外跑！「連續穿新衣回家」　飼主傻眼：牠有第二個家？

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不過奇怪的是，從去年年底開始，雷格巴每次出去回來時，身上就會穿著一件新毛衣歸來，這讓羅伯特非常的驚訝，因為雷格巴喜歡被撫摸跟擁抱，但是牠非常討厭戴項圈、穿衣服這種接觸，非常困惑「到底是誰幫牠穿毛衣？又是用什麼方法讓牠甘願穿且喜歡穿」！滿滿的問號都讓飼主認為，住家附近有第二個人家也在照顧牠的寵物。
而雷格巴穿回的第一件毛衣是藍色條紋的，幾週後牠又穿回一件粉紅色的毛衣，接著陸續都穿著不同新衣回家，這讓羅伯特非常好奇雷格巴在外的生活，她也鎖定幾戶人家，帶著伴手禮想要造訪，找出是誰和她一起照顧這隻浪貓，期盼能夠快點找出雷格巴的第二個家，當面感謝他們送給愛貓美麗的毛衣。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這真是太神奇了！難道真的有第二個家嗎」、「這絕對是有別戶人家以為牠是浪貓，害怕受凍才給牠製作毛衣」、「因為貓咪總是不會在外面閒晃，別戶人家以為是流浪貓吧」、「貓咪四處往大街玩耍確實是非常少見的，可能被誤會是流浪貓了」，而羅伯特也笑稱「當然希望雷格巴能待在家，不過還是非常感謝照顧牠的另一戶人家」。
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@wedonotownacatWhose litterbox have your paws been in? Mom reports he has never allowed them to put sweaters on him before🤣 and just started coming home in them. #cat #catsinsweaters #catsoftiktok #fyp #blackcatsoftiktok #christmaseve #christmassweater
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