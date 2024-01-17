中市鼓勵中高齡者再就業 提供獎勵津貼最高1.8萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞工局說明，凡是經媒合推介工作成功，每月勞工保險或職業災害保險的投保薪資為第6級距（3萬3,300元）以下，且符合勞動基準法基本工資的規定。在同一事業單位連續工作滿30日、90日、180日，還可以申請就業獎勵金，每月3,000元，就業滿6個月最高可請領1萬8千元，希望能提高中高齡朋友就業意願，並協助企業招募穩定人力。
離開職場近2年的林先生，為尋找穩定正職工作，向台中市設有銀髮人才服務據點尋求就業協助，透過就業服務員運用中高齡人力資源再運用就業獎勵方案，順利推介到百貨賣場工作，目前穩定就業1年以上，雇主非常滿意林先生的工作表現，未來將晉升其為小組長繼續打拚。市府也提供就業獎勵金，並由專責就服員每月追蹤關懷，持續協助鼓勵中高齡勞工穩定就業。
台中市就業服務處指出，為協助企業與求職者順利媒合就業，台中市針對青年、二度就業婦女、弱勢求職者、中高齡者、高齡者等對象推動相關獎勵方案，有意求職者可向台中就業服務站、豐原就業服務站、沙鹿就業服務站，以及各就業服務台及銀髮人才服務據點辦理求職登記及就業諮詢。相關規定及申請表單可至就服處網站(https://gov.tw/M6N)查詢及下載。