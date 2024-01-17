李強達沃斯論壇力捧中國經濟！提前透露GDP成長5.2%　遭專家質疑

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中國近年來經濟疲軟，外資投入減少。李強16日在活動中發表了約25分鐘的演說，用了不少篇幅力捧中國經濟表現，盼重建外國企業與投資人的信心。
李強的演說分為國際和中國國內兩個部分。在國際部分，他強調中國政府支持多邊主義以及加強國際合作特別是與全球南方國家的合作。 他說，要堅定維護多邊貿易體制，推動貿易和投資自由化便利化，加強國際科技交流合作和綠色發展合作，破除貿易壁壘，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。
在中國國內部分，李強強調，中國經濟長期向好的整體趨勢不會改變，將繼續為世界經濟發展貢獻動力。 他說，中國經濟的反彈是在沒有採取「大規模刺激措施」的情況下實現的，而且中國擁有超大規模市場，中產階級消費者人群預計在十年內翻一番，達到約8億人。
李強藉由演說溫情喊話，稱中國是重信守諾的國家，並承諾中國會繼續縮減外資准入負面清單，保障外商投資企業國民待遇，並研究制定有關政策，處理跨國公司關心的中國數據、跨境流通與參與政府採購等問題。她強調「不管世界局勢 如何變化，中國都將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會越來越大。選擇中國市場不是風險，而是機會。」
《美國之音》報導指出，中國政界著達沃斯論壇發起新一波「魅力攻勢」。報導進一步稱，李強在演講中，還不尋常地提前一天透露，中國2023年的經濟成長預計約為5.2%，高於政府年初設定的大約成長5%的目標。 中國國務院新聞辦公室稍晚，星期三（1月17日）在記者會上的數據也進一步支撐了李強的說法。
不過有許多專家對於李強的說法抱持存疑，認為中國經濟總量在2023年成長了5.2%左右，這個數字被誇大了。彼得森國際經濟研究所國際貿易政策專家霍夫鮑爾（Gary Clyde Hufbauer）向《美國之音》表示，「更有可能的（經濟成長率）是4%或4.5%，而不是5.2%。問題是，我們沒有很好的數據來進行外部評估。我們所知道的是，中國股市表現非常糟糕，這不僅反映了外部投資者的消極想法，也反映了中國投資者的消極想法。當然，還有房地產市場的問題。」
美國前國務卿蓬佩奧的首席政策顧問余茂春接受《自由亞洲電台》採訪時表示，外界對於中國經濟、中國政府信譽的信心已經消失，李強宣稱去年中國經濟實現5.2%的增長，根本無法讓人相信。
余茂春表示，「首先，中國政府的數字是自己炒作出來的，因為中國經濟數據永遠是很好的，即使在最困難的時候也是有增長。另外一點就是，這個數字沒有辦法核實，以前還有外國評估公司到中國去做一些有限的調查，現在連這個機會都沒有了。」
余茂春認為，李強的表態難以打動外資，因為外界主要看的是中國政府的行為。北京嘴巴上說得很好聽，但對外資的打壓卻是系統性的。他認為，中國政府若不改變投資環境，光在口頭上呼籲大家去投資，不可能改變人們的初衷。
華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）美中關係專家派翠西亞．金（Patricia M. Kim）也認為，中國領導人近來雖聲稱對外國企業與投資敞開大門，但除了口頭保證外，仍須拿出實際行動。例如，放寬簽證程序，並透過降低在台海的侵略性姿態，讓投資人放心。
她強調，有鑒於外界越來越擔憂台海可能發生的潛在衝突，以及衝突可能為所有人帶來的嚴重經濟影響，我認為要讓全球投資人放心，北京今年能採取最關鍵的一步就是，降低在臺海的侵略性姿態，展現和平管控台海分歧的真心意圖。