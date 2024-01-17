台股2天摔近390點、外資提款1324億 證交所信心喊話
台北股市今（17）日開低走低，收盤下跌185.08點，收在17161點，跌幅為1.07%，成交量3820.42億元。選後行情失靈，累計台股2天摔近390點，而外資今日也創下單日第3大賣超782.22億元，累計3天提款1324億。為此，證交所特別信心喊話，表示相較亞洲國家股市，台股並沒有跌幅較大，並指出我國11月、12月出口連續呈現正成長，國發會景氣燈號也重回黃藍燈，顯示台灣經濟自谷底回升，並指出台股基本面良好，投資人宜理性面對近期波動。
記者許家禎／台北報導
證交所指出，近日台股指數較弱勢主要是受到國際地緣政治風險高漲影響，觀察亞洲主要市場也全數下挫，日經指數收盤下跌0.32%、韓國KOSPI指數收盤下跌2.47%、上海指數收盤下跌2.09%、深圳指數收盤下跌2.58%、香港恆生指數收盤下跌3.71%、新加坡海峽時報指數下跌1.34%（截至下午4時），台灣股市下跌1.07%，除日本外，相較於其他主要市場尚無跌幅較大。
證交所指出，俄烏及以巴衝突持續未解，而紅海危機升溫，影響全球航運及供應鏈，加上美國聯準會官員淡化降息預期，美國十年期公債殖利率攀升等衝擊，國際市場震盪劇烈，由於近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內加權指數可能會與全球市場連動，投資人應保持冷靜，並審慎評估國際事件對台灣的影響。
隨著產業庫存去化及終端需求回溫，我國11月、12月出口連續呈現正成長，國發會景氣燈號亦重回黃藍燈，顯示台灣經濟自谷底回升，各主要預測機構也認為2024年國內經濟成長率可望超過3%，顯示台股基本面穩固。證交所將密切注意相關國際事件對台股市場之影響，倘股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。