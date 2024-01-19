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特企／坂本龍一《TIME》亞洲巡迴　臺中國家歌劇院首演

▲坂本龍一 + 高谷史郎《TIME》劇照 。（圖／品牌提供）
▲坂本龍一 + 高谷史郎《TIME》劇照 。（圖／品牌提供）

本報訊

以音樂感動全世界的日本作曲家坂本龍一，生前與導演高谷史郎合作的最後一個劇場作品《TIME》，3月8至10日將在臺中國家歌劇院演出，為亞洲巡迴的首站。《TIME》從夏目漱石的短篇小說集《夢十夜》出發，帶領觀眾走入一場夢幻能劇，日本現代舞大師田中泯、享譽國際的笙演奏家宮田真弓、舞者石原淋將同台演出。

2017年坂本龍一暌違8年推出了錄音室專輯《異步》（async），視為其創作生涯的高峰，接著想挑戰「讓表演藝術與裝置藝術的界線消失無礙的舞台藝術」，而有了《TIME》的誕生。製作的4、5年間，坂本龍一都身處病痛中，曾說和高谷史郎在線上討論的時光，讓他「即使身處憂鬱的病房中，也會神奇忘記自己身體狀況有多糟。」

《TIME》受到能劇影響，舞台上鋪滿水，舞蹈家田中泯奮力想要征服水，走直線渡水而過，象徵人類；笙演奏者宮田真弓則吹著笙，輕鬆地渡水而過，象徵自然。劇中引用夏目漱石《夢十夜》、能劇《邯鄲》、莊子《夢蝶》等文學作品的章節文字，表現出夢與現實無法區分的世界。

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《TIME》由臺中國家歌劇院、荷蘭藝術節、英國曼特斯特國際藝術節共製，2021年在荷蘭藝術節首演時，坂本龍一因住院無緣到現場，透過遠距觀看，認為《TIME》已經達到「完美的成型」的狀態而無法接受，認為違反了自己一向隨時挑戰原有框架的精神，甚至在其創作生涯首次產生想要破壞作品重來的衝動。也因此《TIME》的每一次演出，都將是觀眾與坂本的一期一會。

「人稱音樂是時間的藝術，音樂作品在時間這條直線的起點開始，向著終點前進，所以長年以來，時間對我來說一直是重大的主題。」坂本龍一認為，牛頓所提倡的「絕對時間」概念是錯的，所謂時間是我們腦中創造出來的幻象。在面臨生命有限的時刻，坂本龍一透過《TIME》，對時間提出質疑和省思。

為《TIME》的亞洲首演，歌劇院與麥田出版社共同企劃「坂本龍一《我還能再看到幾次滿月？》」主題展，2月21日至3月10日於歌劇院一樓悠然廳展出，內容包含坂本龍一自出版《音樂使人自由》之後的作品列表、生前親自挑選的葬禮曲目、以及他的兒子空音央（Neo Sora）所拍攝的珍貴照片等。

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