頑童《紅白藝能大賞》驚喜合體嗨翻除夕！熱狗放話：小巨蛋跳起來

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今年2月下旬連續兩天在小巨蛋開唱的MC HotDog熱狗，這次也會帶來新專輯中「最High」的曲目，嗨喊：「要讓大家動起來跳舞，開心一下！」熱狗也透露今年會規劃一系列的巡演活動，預告台中、高雄的歌迷敬請期待，而海外巡演也將跨足歐美等地，演出行程滿檔也讓熱狗超級興奮。
此外，還有以專輯《明室》入圍第34屆金曲獎8項大獎，榮獲「最佳新人獎」，又奪下第60屆金馬獎「最佳電影原創歌曲獎」的洪佩瑜，首度到《紅白》舞台和觀眾朋友度過除夕夜。以及去年甫以電影《五月雪》叩關金馬獎，就雙料入圍「女配角獎」及「原創電影歌曲獎」的萬芳，首度來到《紅白》。
精采絕倫的台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》將在1月27日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕夜（2月9日）在台視主頻播出。網路獨家則是在MyVideo播出，海外播出平台包括新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、《超級巨星紅白藝能大賞》官方YouTube頻道（台灣及海外授權地區除外）、台視綜合台、非凡新聞台、北美Tiger tech（含美、加）等也將有精采重播可以收看，帶全球觀眾一同享受熱鬧非凡的新年氣氛。
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