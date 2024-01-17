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頑童《紅白藝能大賞》驚喜合體嗨翻除夕！熱狗放話：小巨蛋跳起來

▲頑童在《2024超級巨星紅白藝能大賞》驚喜合體，而且還有MC HotDog熱狗接連登場，喊話歌迷朋友們要在小巨蛋跳起來。（圖／台視提供）
▲頑童在《2024超級巨星紅白藝能大賞》驚喜合體，而且還有MC HotDog熱狗接連登場，喊話歌迷朋友們要在小巨蛋跳起來。（圖／台視提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

台視除夕節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》將在1月27日（六）台北小巨蛋盛大登場，今年卡司陣容超級堅強，絕對能滿足各個年齡層的觀眾族群。除了南韓大物女團LE SSERAFIM，還有今年宣布回歸樂壇的Energy，更找來蕭敬騰、林宥嘉擔任紅白兩隊大使。今（17）日官方再度拋出震撼彈，宣布頑童MJ116驚喜合體，熱狗更放話要在小巨蛋讓大家動起來。

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去年底分別以個人身分出席跨年晚會的「嘻哈天團」頑童MJ116，將驚喜合體出席《紅白藝能大賞》，誓言要帶給現場歌迷和除夕夜鎖定電視機的觀眾最嗨的表演。成員小春在去年底發行個人首張專輯《大丈夫》，喊話粉絲們多多支持；瘦子也將在月底展開英國雙城巡迴演唱會，工作行程滿檔仍然期待這次的演出；大淵更透露今年會排除萬難，產出新作品，讓大家拭目以待。

▲紅白。（圖／台視提供）
▲熱狗透露，會帶來新專輯的嗨歌，要大家跳起來。（圖／台視提供）
今年2月下旬連續兩天在小巨蛋開唱的MC HotDog熱狗，這次也會帶來新專輯中「最High」的曲目，嗨喊：「要讓大家動起來跳舞，開心一下！」熱狗也透露今年會規劃一系列的巡演活動，預告台中、高雄的歌迷敬請期待，而海外巡演也將跨足歐美等地，演出行程滿檔也讓熱狗超級興奮。

此外，還有以專輯《明室》入圍第34屆金曲獎8項大獎，榮獲「最佳新人獎」，又奪下第60屆金馬獎「最佳電影原創歌曲獎」的洪佩瑜，首度到《紅白》舞台和觀眾朋友度過除夕夜。以及去年甫以電影《五月雪》叩關金馬獎，就雙料入圍「女配角獎」及「原創電影歌曲獎」的萬芳，首度來到《紅白》。

精采絕倫的台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》將在1月27日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕夜（2月9日）在台視主頻播出。網路獨家則是在MyVideo播出，海外播出平台包括新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、《超級巨星紅白藝能大賞》官方YouTube頻道（台灣及海外授權地區除外）、台視綜合台、非凡新聞台、北美Tiger tech（含美、加）等也將有精采重播可以收看，帶全球觀眾一同享受熱鬧非凡的新年氣氛。

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