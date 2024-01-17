殷正洋遭爆病重又失婚！親揭身體狀況 鬆口吐才剛掛急診
由施孝榮領軍殷正洋、周治平、王瑞瑜、李明德、王中平、鄭怡、趙詠華、金智娟、王海玲、于台煙、許景淳、周子寒、王新蓮，共14組歌手，將於2月17日在台北小巨蛋舉行「2024民歌49高峰會PRO升級版」，今（17）日進行演唱會彩排。其中，殷正洋日前不僅爆出烏龍死訊，還傳出他病重、失婚，受訪時他趕緊澄清：「我沒死，也沒有病得很嚴重，更沒有離婚，婚姻幸福美滿。」而在彩排時，他則是自爆上周去急診，讓歌迷擔憂他的健康狀況。
記者吳雨婕／台北報導
殷正洋談到身體狀況，提到：「禮拜五晚上去急診，因為運動過度，連續五天強度運動，體力用完發高燒，血氧也掉到89吧，但現在已經生龍活虎！」一旁的施孝榮補充：「殷正洋運動強度太強，像我現在比較溫和，買了以前練拳的器材，以前打得很猛，現在都慢慢一拳一拳打，有運動但不會過度。」
距離演唱會僅剩一個月，每位歌手皆積極練團，絲毫不敢馬虎，施孝榮說道：「即使大家都是身經百戰的歌手，但對於這次演唱會仍是戰戰兢兢的準備，我們練團狀態相當順利，大家都很投入，已經能夠想像這場演出會有多精彩，不過近期天氣變化大，希望大家都可以保護好身體和嗓音，當然也要作息正常、睡眠充足，以最好狀態站上舞台。」
此外，「民歌高峰會」明年將畫下句點，今年將是倒數第二場，不僅歌手，觀眾也紛紛表示不捨，施孝榮感性說：「在設計節目的時候，想到唱到最後一首歌，心情就非常不捨，有件事我很確定，我到時候一定會掉眼淚，心中有感動、感激，真的投入非常豐富的感情，希望到時台上台下都可以一起唱，『民歌高峰會』辦了20年，這些閃亮的日子，是我們一起擁有的。」
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