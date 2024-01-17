谷關吊橋重展新風貌 盧市長：安全、漂亮打卡新地標

位於台中市和平區的谷關吊橋，橋梁長約95公尺、橋面寬1.5公尺，是走訪「捎來步道」往返必經橋梁。經市府辦理整建工程後，已於去年9月中旬開放通行。市長盧秀燕今(17)日實地視察，盛讚整修完成後的谷關吊橋展現新風貌，不只能安全通行，加上燈光點綴，已成為谷關夜間打卡新地標。
記者柳榮俊/台中報導
盧市長指出，谷關是風景名勝地區，雖有許多建設，但部分年老失修，安全性必須加強。谷關吊橋建成近40年，經檢測有安全之虞，和平區公所非常盡責，特別提報加以整修。在區長吳萬福積極爭取下，由市府原住民族事務委員會負擔1010萬2051元，公所自行負擔673萬4700元，開工不到一年時間就完工，展現和平區公所積極建設地方的決心。
「谷關溫泉有幫助生兒育女的神奇功效。」盧市長笑說，谷關溫泉除水質特別好外，聽說立委江啟臣也是泡了谷關溫泉後喜獲一男一女，歡迎大家前來泡湯，生男育女都可以！
台中市和平區公所指出，捎來步道對谷關觀光產業十分重要，但吊橋歷經颱風、豪雨侵襲，以及年久失修導致損毀，配合環狀路線整體修建，捎來吊橋先行於109年8月封閉，111年2月1日修建完成，開放通行後，再於111年11月8日辦理谷關吊橋整建工程。
和平區公所說明，依建設局吊橋檢測報告，「谷關吊橋整建工程」設計規劃總經費為1683萬6751元，於去年8月22日完工、9月11日驗收完成，並於9月12日開放通行。