3D戀愛手遊《戀與深空》讓人超暈！360°無死角親密接觸

24小時不間斷互動！甜寵玩家 貼近真實生活、視訊、語音外 解鎖男主社群曬出「妳的照片」
玩家們以第一視角與《戀與深空》打造三位男主角親密互動，24小時在線聊天，除了多變的主線故事劇情之外，遊戲內還能視訊通話、語音交流以及聊天室互傳貼圖，當與男主角好感度越深，還能解鎖分享「妳的照片」功能並有機會轉發至男主角社群動態版上，多元玩法貼近真實生活。
我是廣告 請繼續往下閱讀
讓玩家怦然心動公測3大亮點
亮點1：與男主不同的牽絆度，聽見的心跳聲音與心率有所不同，當提高牽絆度時還能聽見男主心跳加速聲音，從螢幕手機感受強而有力的震動感。
亮點2：3D+第一人視角無敵帶入感！角色會隨著劇情或日常互動，突然來個摸頭殺，還能近距離觀察表情細微變化，甚至還能偷摸男主屁股，戳戳身體，滿足挑逗慾望，會讓人玩到臉紅心動無法自拔。
亮點3：除了已公布三位男主角之外，隨著劇情推進，預計有2位新的男主登場與玩家展開新戀情，同時角色設定和女主角過往有許多不為人知的交集，這部分就等著大家加入深空獵人行 列一一解鎖！
封測出現意想不到的Bug！玩家大喊：跪求畫面保留 實在太養眼了
《戀與深空》去年封測後，玩家們開始討論三位角色個人魅力與特色，目前曝光的三位角色：光-沈星回擁有一頭淺灰色頭髮，帥氣帶有呆萌的感覺，遊戲中到哪都能睡，被女粉稱為星星；；火-祁煜是名藝術家，擁有一頭紫捲髮，被粉絲取為魚魚，懂聊天還有點小任性的個性吸了一票粉絲；冰-黎深是一名醫生，給人有安全感，戰鬥中還能不斷幫玩家治療，被稱為黎醫生或深深，幾乎是粉絲們票選最高的人氣王，臉書社團更出現一段黎深裸上半身的畫面，被玩家懷疑是破圖bug，不過因爲畫面實在太養眼，讓一票玩家跪求遊戲不要改，直呼香爆！
此外，不同以往乙女遊戲風格，《戀與深空》首度打造全3D第一人稱視角及戰鬥場面，對只想談戀愛不想打架的玩家來說，也有自動戰鬥模式，讓玩家專心用看的，欣賞男主角戰鬥英姿，甚至在打BOSS的時候，男主角還會瞬間跳到玩家前面擋刀，過程中也不斷關心彼此狀況，除了讓玩家心疼，貼心暖男值瞬間爆表，看了都好想替男友們「秀秀」，當然遊戲少不了最重要的約會互動，可以體驗跟男主角一起躺在床上溫存，尤其戳他們身體時發出逼真的叫聲，絕對讓妳害羞的心花怒放，堪稱是2024最暈船的戀愛遊戲！