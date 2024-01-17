日經：「賴清德＋川普」是中國的真正惡夢！北京忙於重新思考戰略

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但若雲指出，賴清德在就職演說時對於如何處理兩岸關係提出了相當審慎的評估，堪稱是一個令人安心且穩定的訊息，而北京暫時不希望台灣成為美國大選的討論焦點，這可能是北京在選後反應溫和的其中一個原因。
然而，但若雲認為這種溫和不會永遠持續下去，因為就北京看來，賴清德和川普都是不可預測且對中國懷有敵意的政治人物。
美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）表示，北京可能會對賴清德更加嚴厲，即使賴清德完全遵循蔡英文政府之前的路線也是一樣。
戰略暨國際研究中心的另位專家車維德（Victor Cha）則認為，川普若當選，未必會對在台海問題上與中國進行地緣戰略競爭感興趣，因為這會產生龐大的相關成本。車維德指出，川普的外交政策很大程度上是由金錢決定的，而不是所謂民主價值、保護盟友這些東西。
喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院國際關係教授沙特（Robert Sutter）觀察台灣這次大選，指出「藍色沒有那麼藍，綠色也沒有那麼綠」，沙特認為現在的國民黨，與馬英九時期的立場截然不同。沙特表示，北京在選前與拜登政府密切往來，「這是一種妥協」，過去1年多美中互不相讓，直到美國改變對中政策，這是顯示他們願意合作的一個訊息。
不過沙特強調，習近平的外交政策目標並未改變，只是因為中國軍隊尚未準備好對抗美國、以及美國的盟友們，自冷戰時期以來，現任美國政府是歷任美國政府中最有可能採取實際行動、發兵反制中國的軍事入侵，中國必須考慮到這個事實對他們造成的阻礙。
但是就根本上來說，沙特認為維持現狀不是習近平能夠接受的選項，習近平想要達成的目標與兩岸現狀大不相同，這就是為何「對美國來說非常有破壞性」。