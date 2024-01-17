偏愛生龍子！中國有望打破生育率低迷 人口專家：生肖偏好明顯
中國近年來生育率急劇下滑，導致人口負成長、勞動力短缺等問題浮現，不過隨著農曆新年即將到來，2024年出生的孩子將「屬龍」，專家預估對生肖偏好非常明顯的中國民眾可能將迎來一波生育小高峰。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國現在正面臨負人口成長的危機，社會也出現自20世紀60年代以來首次的人口萎縮，根據中國國家統計局周三（17日）公布數據，2023年中國出生人口為902萬人，人口出生率為6.39‰，而公開資料指出，2022年全國人口出生率為30.2‰，數據出現明顯大幅下降，出生人口也比起前年減少了208萬人，死亡人口則有1110萬人，人口自然增長率為-1.48‰。
對此，中國人口學會會長、中國人民大學教授翟振武表示，「少子化」是現代化發展的一個必然結果，目前中國的總和生育率大概為1.05，在中國生育支持政策體系全面落地後，有望回到1.3左右甚至之上；此外，由於中國人對生肖偏好非常明顯，上一個龍年即2012年時就有一個生育小高峰，而今年正值龍年，因此2024年的生育率有望提升。
中國人口學會副會長、南開大學經濟學院教授原新也表示，人口負增長最初常有增減交替的波動，受到三年疫情影響，2023年人口負增長自然會比2022年更嚴重，但在生肖龍年與疫情後生育反彈的2024年，預期人口負增長可能緩和一些，「未來30年，無論生育率高與低。總人口下降的速度是相對溫和的，這是人口發展規律所決定的」。