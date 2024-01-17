台中百貨福袋彩頭大PK 鑽戒電動機車及禮券等你試手氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中新光三越大年初一的驚喜加碼抽，規劃有四大龍級帝王般夢幻享受主題，購買福袋與福箱，就有機會抽中最大獎價值51.7萬元的一克拉鑽石戒指，席夢思床墊、運動舒適椅及GOGORO電動機車等好禮，還有全台話題飯店等500個驚喜獎項。
中友百貨於1月19日起開放2024新春福袋預購。中友今年特別與Line貼圖排行No.1的「貓貓蟲咖波」獨家聯名，推出「好運龍賀福袋」，外箱使用獨家20吋咖波行李箱，限量共200只，每只箱內的獎值超過8888元。當日消費滿3688元再加1880元即可購買。除了箱內商品外，還有機會抽中大獎，包括YAMAHA EMF全新電動機車、Waymax電動滑板車Lite-2豪華款、超級巨星自助式KTV尊榮饗宴歡唱4小時、自動洗碗機等好禮等你抽。
另於1月20日推出咖波驚喜袋，採用咖波多功能旅行袋，限量300袋，持中友APP於百貨店內當日不限金額消費，即可以888元購買，每袋獎值超過1888元，還有Nintendo Switch斯普拉遁3版夏綠地免裝備露營豪華/經典鐘型帳，以及眾多可愛的咖波周邊，每袋都物超所值。
廣三SOGO百貨今年福袋主題為「好運福袋 龍賀禮」，推出活潑淺藍多功能行李福箱，福箱內除了滿滿的超值好物外，還加碼抽出金鈿英格蘭情人1克拉鑽戒、高島貴族按摩椅君爵版及豪順伊萊克斯掃地機器人等大獎，讓大家龍年好禮拿不完，好運抽不停！
預購方式：1月27日起持廣三SOGO百貨Smart Card/ APP行動條碼至12F贈品處，扣60點+現金1680元購買福袋兌換憑證乙張，限量300份，每人每卡限購乙份。2月10日大年初一，持福袋兌換憑證至廣三SOGO百貨1F廣場13:30開始整隊，14:00開始領取，即可抽出「多功能行李箱」乙只。第一重獎是人人有獎，每箱內有價值6800元商品，第二重再壓軸加碼抽大獎。
台中大遠百新年報喜不打烊，千元福袋同步開賣，1月29日起至2月9日憑全館單筆消費滿888元發票，現金1,000元及HAPPY GO卡，即可購買新春福袋一份，並獲得一張抽獎券。大年初一於1F時尚廣場公開抽出福袋所有獎項，有機會獲得頭獎66,000元商品券，以及５千至25000元不等的六大商品券獎項，中獎機率高，要把滿滿福袋龍給你。