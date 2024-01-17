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台中百貨福袋彩頭大PK 鑽戒電動機車及禮券等你試手氣

▲台中新光三越百貨，龍年新春福袋推出二款，25日起先後預購開搶。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.17)
▲台中新光三越百貨，龍年新春福袋推出二款，25日起先後預購開搶。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.17)

記者金武鳯/台中報導

迎接金龍年到來，台中百貨公司紛推新春福袋讓民眾試手氣！福袋之所以搶手，在於打開後帶來的驚喜。為此，各家百貨競祭大獎別苗頭；百貨龍頭台中新光最大獎是一克拉鑽戒，台中大遠百6.6萬商品禮券，中友百貨是YAMAHA EMF全新電動機車，廣三SOGO福袋除了內有價值逾6800元商品，再加碼抽鑽戒。新年想要驚喜拿好禮，搶福袋刀手要快。

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新光三越台中中港店今年春節推出「龍來好運福袋」，以及「迎春福箱」二款，每款皆含市價4千元以上商品，分別於1月25及29日上午10時起，於新光三越ＡＰＰ線上預購開搶。店長許宜敬表示，只要開啟APP扣SKM POINTS一百點，即可以SKM PAY支付一千元預購福袋，限量300袋，支付3千元預購福箱，限量200袋。由於年年都是開放預購即秒殺，有意搶購手腳要快。

▲台中新光三越福袋限量500份，內含物超所值商品外，還有機會抽中大獎，每年開放預購即秒殺。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.17)
▲台中新光三越福袋限量500份，內含物超所值商品外，還有機會抽中大獎，每年開放預購即秒殺。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.17)
台中新光三越大年初一的驚喜加碼抽，規劃有四大龍級帝王般夢幻享受主題，購買福袋與福箱，就有機會抽中最大獎價值51.7萬元的一克拉鑽石戒指，席夢思床墊、運動舒適椅及GOGORO電動機車等好禮，還有全台話題飯店等500個驚喜獎項。

中友百貨於1月19日起開放2024新春福袋預購。中友今年特別與Line貼圖排行No.1的「貓貓蟲咖波」獨家聯名，推出「好運龍賀福袋」，外箱使用獨家20吋咖波行李箱，限量共200只，每只箱內的獎值超過8888元。當日消費滿3688元再加1880元即可購買。除了箱內商品外，還有機會抽中大獎，包括YAMAHA EMF全新電動機車、Waymax電動滑板車Lite-2豪華款、超級巨星自助式KTV尊榮饗宴歡唱4小時、自動洗碗機等好禮等你抽。

▲中友百貨於1月19日起開放預購福袋，今年是與Line貼圖排行No.1的「貓貓蟲咖波」聯名推出「好運龍賀福袋」。（圖／中友百貨提供）
▲中友百貨於1月19日起開放預購福袋，今年是與Line貼圖排行No.1的「貓貓蟲咖波」聯名推出「好運龍賀福袋」。（圖／中友百貨提供）
另於1月20日推出咖波驚喜袋，採用咖波多功能旅行袋，限量300袋，持中友APP於百貨店內當日不限金額消費，即可以888元購買，每袋獎值超過1888元，還有Nintendo Switch斯普拉遁3版夏綠地免裝備露營豪華/經典鐘型帳，以及眾多可愛的咖波周邊，每袋都物超所值。

廣三SOGO百貨今年福袋主題為「好運福袋 龍賀禮」，推出活潑淺藍多功能行李福箱，福箱內除了滿滿的超值好物外，還加碼抽出金鈿英格蘭情人1克拉鑽戒、高島貴族按摩椅君爵版及豪順伊萊克斯掃地機器人等大獎，讓大家龍年好禮拿不完，好運抽不停！

▲廣三SOGO百貨今年福袋是淺藍多功能行李福箱，大獎也是一克拉讚石。（圖／廣三SOGO提供）
▲廣三SOGO百貨今年福袋是淺藍多功能行李福箱，有雙重好禮，大獎是一克拉讚石。（圖／廣三SOGO提供）
預購方式：1月27日起持廣三SOGO百貨Smart Card/ APP行動條碼至12F贈品處，扣60點+現金1680元購買福袋兌換憑證乙張，限量300份，每人每卡限購乙份。2月10日大年初一，持福袋兌換憑證至廣三SOGO百貨1F廣場13:30開始整隊，14:00開始領取，即可抽出多功能行李箱乙只。第一重獎是人人有獎，每箱內有價值6800元商品，第二重再壓軸加碼抽大獎。

▲台中大遠百福袋29日起開放預購，最大獎可獲6.6萬元商品禮券。（圖／台中大遠百提供）
▲台中大遠百福袋29日起開放預購，最大獎可獲6.6萬元商品禮券。（圖／台中大遠百提供）
台中大遠百新年報喜不打烊，千元福袋同步開賣，1月29日起至2月9日憑全館單筆消費滿888元發票，現金1,000元及HAPPY GO卡，即可購買新春福袋一份，並獲得一張抽獎券。大年初一於1F時尚廣場公開抽出福袋所有獎項，有機會獲得頭獎66,000元商品券，以及５千至25000元不等的六大商品券獎項，中獎機率高，要把滿滿福袋龍給你。



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