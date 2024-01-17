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BL劇男神石承泫爆退圈！消失螢光幕1年　真相逆轉「改名了」

▲BL劇《正負之間》的演員石承泫改名不能使用社群，被粉絲誤會已經退出演藝圈。（圖／經紀人提供）
▲BL劇《正負之間》的演員石承泫改名不能使用社群，被粉絲誤會已經退出演藝圈。（圖／經紀人提供）

記者羅凌筠／綜合報導

BL劇男神石承泫（原名石承鎬）以2022年的《正負之間》爆紅，去年改名重新出發，由於改名之前的社群皆不能使用，讓許多粉絲誤以為他已退出演藝圈，在本人親自經營近1年新帳號之後，慢慢找回過往認識他的人。

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▲林上豪（左） 、石承鎬路邊強吻戲親到脖子險扭傷。（圖／CATCHPLAY）
▲石承泫（右）拍《正負之間》打開知名度。（圖／CATCHPLAY）
沉澱了1年，石承泫將於3月24日29歲生日當天舉辦音樂會，與粉絲一起歡度生日。石承泫生日音樂會的名稱，以他的新名字泫XUAN的英文首字X來發想，加上本身很喜歡小王子的故事，因此有了X’PLANET的產生。

▲石承泫生日音樂會以募資的方式進行，將於3月登場。（圖／經紀人提供）
▲石承泫生日音樂會以募資的方式進行，將於3月登場。（圖／經紀人提供）
活動內容是石承泫從頭與經紀人一起討論設計，加入許多自己的想法，主題訂為《LIVING FOR X’PLANET》，希望邀請粉絲們一起登陸星球，了解他的內心。

石承泫表示，重新開始非常不容易，想藉由這次的生日音樂會，分享這一年來的心路歷程，並唱歌給還留在他身邊的粉絲們聽。《LIVING FOR X’PLANET石承泫生日音樂會》以募資的方式進行，需要大家的力量，一起實現石承泫的生日願望。

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