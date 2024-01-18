台中KTV少女被迫自摑15下！還遭拳打腳踢潑冰水 動私刑原因曝光
台中再傳KTV霸凌案件！北屯區1家自助式KTV包廂內，一名未成年的長髮少女被2名女子輪流拳打腳踢，還被拉扯頭髮、逼迫下跪、丟擲冰塊，更被迫自己掌嘴多達15下，殘暴行徑引發網友怒火；轄區警方透過店內外監視器，將2名動用私刑的女子查緝到案，根據初步了解，動手原因是彼此在網路互嗆飆罵，引發不滿。
記者孫唯容／綜合報導
臉書「爆料公社」、「黑色豪門企業」等社團17日上傳了一段長達1分19秒的影片，畫面中一名穿著綠色衣服的少女，被迫打自己巴掌至少15下，豈料打完後還有人出聲嘲笑「有這麼小力嗎」、「我打一次給妳看好不好」，接著另外一名穿著LV短袖T恤的同伙，朝長髮少女狠狠打了1巴掌。下秒一名刺青女子站出來，揪著少女頭髮，強壓下跪逼道歉，接著就是一陣拳打腳踢，還拿冰桶丟向少女，另外名女子也上前踹人、丟水壺，行徑十分囂張。
台中市警五分局證實，該名長髮少女遭毆打的地點位於北屯區1家KTV包廂內，案發時間為16日凌晨1時，被害人未報案，警方進行網路巡邏發現，主動調閱相關監視器進行偵辦，循線掌握2名涉嫌女子。
17日晚間，警方循線將2女帶回偵訊，其中一名陳姓女子19歲，為主要施暴者，另名施暴的是年僅17歲的少女，至於施暴原因，根據初步了解，因為不滿被少女對外辱罵她「破麻」才會教訓該女。
※【NOWnews 今日新聞
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