川普回歸白宮恐致「孤立主義」！美國盟友、企業皆表憂心

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報導指出，孤立主義近年在美國政壇有所增長，尤其是在共和黨內部，以川普為首的共和黨高層，批評美國過度援助烏克蘭，可能會使美國陷入困境，甚至有引爆世界大戰的危險。不只是共和黨議員對援助盟友一事持懷疑態度，路透社／益普索（Reuters/Ipsos）1月民調亦顯示，受訪的共和黨支持者裡，僅1/3支持向烏克蘭提供武器，當被問及是否支持向烏克蘭同時提供武器和資金時，只有1/5的人支持。至於以色列，近一半的共和黨人支持提供其武器，但對金錢和武器的雙重支持度同樣偏低。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）16日表示，如果川普當真贏得今年11月的總統大選，將讓加拿大的處境變得艱難，特別雙方在川普第一次擔任美國總統期間，相處的並不算好：「第1次並不容易；如果有第2次，也不會太容易」，認為川普的勝選無疑代表著退步，反映民粹主義獲勝，而這未必能提供解決方案。
除了美國盟友，英國期刊《經濟學人》指出，許多企業執行長也擔心，川普的第2次任期將比第1次還糟，其貿易政策將比拜登政府嚴厲許多，包含單方面終止與中國的貿易，這對任何與中國有業務往來的公司而言將是噩夢。美國智庫「競爭企業協會」（Competitive Enterprise Institute）執行長拉斯曼（Kent Lassman）認為，川普並未改變他的特色，他始終都認為美國是受害者。
此外，川普威脅要將數百萬非法移民驅逐出境，不僅有人道上的爭議，也讓企業擔心長期缺工問題，特別是高度依賴低成本勞動力的產業。最後，在川普的民粹主義下，美國出現政治暴力的機率增加，連帶危害商業環境，川普對於地緣政治計畫的不確定性，恐怕也會使跨國公司感到困擾，難以決定是否該向中國、俄羅斯等地分配資源。