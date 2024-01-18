鄭運鵬因帥兒跟著爆紅！threads開通2日破10萬追蹤成「國民公公」
民進黨立委鄭運鵬爭取連任桃園立委失利，這次兒子「德德」出來助選的照片曝光後，帥到被網友肉搜，鄭運鵬跟著爆紅成為「國民公公」。鄭運鵬爆紅後展現幽默個性，16日他開通threads帳號，沒想到短短2天就突破10萬人追蹤，比他的IG還多人。鄭運鵬在threads上還會不時回覆網友，內容都超有哏，打破民眾對政治人物的刻板印象。
記者薛羽彤／綜合報導
鄭運鵬因兒子跟著受到關注，把自己稱號封為「鄭運鵬的兒子的爸爸」，16日他表示「助理告訴我，脆是廢文天堂？！ 這可不是我的專長，我專門寫正經深奧的倉鼠、怪物彈珠、玩具文。」開通threads帳號的他，每則貼文都破上萬個讚、幾百個留言回覆，他笑說第一天使用心得是「不會寫德文就這樣了，寫德文還得了！」
昨日晚間10點多，鄭運鵬threads的追蹤數來到9.9萬，他發文表示「還沒睡著才快接近10萬了，也太慢了吧！」果不其然，不到12點就突破10萬，今日追蹤數更來到11萬，引發網友熱議。他幽默的發文風格，受到網友喜愛，狂遭網友洗版留言「有德德照片應該可以馬上20萬」、「就說了，把德德交出來會更快，這位公公怎麼當的」、「爸什麼時候開粉絲見面會」、「鄭運鵬的兒子捧紅鄭運鵬兒子的爸爸」。
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