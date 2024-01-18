中國經濟崩盤、股市下跌 川普：因為我贏了愛荷華州初選
美國愛荷華州（Iowa）15日舉行共和黨黨內初選，前總統川普（Donald Trump）取得壓倒性大勝，距離代表共和黨角逐2024總統大位的目標越來越近，外界也十分關心，若是川普重返白宮，美中關係將如何發展。他於當地時間16日出席新罕布夏州造勢活動時聲稱，中國股市動盪，是因為他在愛荷華州大獲全勝，證明北京「很擔心他會贏」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《彭博社》報導，川普16日在新罕布夏州競選時表示，「我為他們感到非常難過，中國股市昨天暴跌，你知道為什麼嗎？因為我贏得了愛荷華州。昨天這些數據一開始浮現，就發生了巨大的崩潰，他們很多年都沒有這麼慘了。」
川普認為，這凸顯了北京擔心他會針對美中關係採取更強硬的態度，儘管他自稱與中國國家主席習近平的關係很不錯：「我愛中國，我愛每個人，但他們不能佔我們便宜...如果我贏了，他們知道不會有什麼好事等著他們。」
對此，Forsyth Barr Asia Ltd的分析師陳威勒（Willer Chen）指出，川普的發言很有個人風格，在他看來，股市下跌與川普並沒有什麼關係，更多是中國市場本身的問題，但川普肯定樂於將這些事與他的勝利聯繫起來。