慢了就沒了！4個月燒掉半數經費 年輕族群免費諮商名額剩5成
衛福部心健司自2023年8月1日開辦「年輕族群心理健康支持方案」，截至同年12月31日，經費已使用50%，計服務近2萬人，其中33%經心理師評估達轉介風險。心健司說明，方案的高使用率，突顯年輕族群之迫切心理健康需求，衛福部也將持續提供相關服務到今（2024）年8月。
記者林志怡／台北報導
心健司心理健康促進及自殺防治科科長王芃宣指出，「年輕族群心理健康支持方案」經費總計1億3000萬，自開辦至今4個月期間，已經使用約50%的費用，但因為前期有一窩蜂的情況，使用數量有趨緩跡象，因此預估可以如期提供服務到今年8月，若有經費不足情況、會從其他來源支應。
心健司指出，截至2023年12月31日止，方案服務人數為1萬7178人（總使用人次4萬3284人次），高風險轉介醫療者達5715人，男女使用比約為1:2.7，與各國趨勢相近，使用者年齡層以24到30歲占最多（66%）。
此外，心健司進一步說明，經心理師評估達轉介風險者約占33%，在服務使用者滿意度調查中，高達96%的方案使用者對本方案感到滿意，95%的使用者認為心理諮商服務對自己有幫助。