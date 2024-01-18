三星Galaxy S24資費出爐！中華電信今預購 1399方案手機價格0元
Samsung Galaxy S24旗艦系列新機今晨發表亮相，並將於1月31日正式開賣，中華電信搶先宣布，自今（18）日中午12時至1月24日17時，同步開放Galaxy S24系列新機在網路門市限量預購，除了價值5490元的早鳥禮，還能在1月26日起優先領機。其中搭配月繳1399元、租期4年，Galaxy S24 256G手機價格0元。
記者黃韻文／綜合報導
中華電信針對三星Galaxy S24推出「精采5G購機」資費，月繳999元以上，搭配「舊機換新機」，舊機回收價加碼折3000元、Galaxy Watch6 Classic系列合購優惠最高折4000元，VIP最高折5000元，總計最高享加碼1萬2000元優惠。
中華電信指出，民眾在活動期間預購Galaxy S24系列，1月26日起可優先領機，並同享原廠限量早鳥禮，包括容量免費升級至512G，等同現享4000元回饋，以及加送透明多功能保護殼（價值1490元），早鳥禮總價值達5490元。
細看中華電信三星S24資費表，如果想0元取機，最低須申辦精采5G月繳1399元（48個月租期），就可享Galaxy S24 256G專案價0元、Galaxy S24+ 256G專案價5990元、Galaxy S24 Ultra 256G專案價1萬4990元，指定銀行信用卡24期0利率。