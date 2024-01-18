英國凱特王妃接受「腹部手術」！ 將住院休養兩周　BBC稱病情嚴重

經濟放緩地方政府大幅舉債！中國債務比累計達GDP近3倍

▲中國地方政府大肆舉債導致債務比節節升高。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國地方政府大肆舉債導致債務比節節升高。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國國家統計局17日公布數據顯示，中國去年第四季經濟成長略低於預期，然而疫情與經濟低迷帶來的地方政府大幅舉債，使得中國債務比節節高升。《彭博》估算發現，去年第四季中國整體債務佔GDP比達286.1%，再創歷史新高紀錄，外界則預期北京將推出更多刺激經濟措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中國人民銀行、中國國家統計局的公開數據，中國整體債務（含家庭、企業和政府債務）佔GDP比幾乎達GDP的3倍。相較去年第3季的284.5%，去年第4季的債務比增加了1.6個百分點，來到286.1%，在這之中政府債務比例有所提升，而非金融機構債務比和家庭債務比則是有所下降。

中國多個地方政府債務問題嚴重，截至去年11月為止地方債已達人民幣9.14兆元（約新台幣40.47兆元），遠遠超過去年全年的7.36兆元，創歷史新高，其中主要是「借新還舊」的再融資債券發行規模創新高。

不過中國國務院也已經對12個負債嚴重的省市自治區實行新項目控制措施，包括遼寧、吉林、貴州、雲南等7個省區和3個自治區，外加天津和重慶2個直轄市，盼能降低地方政府債務風險，並增加關鍵基礎設施資金，藉此刺激經濟復甦。

冬季出國最新熱榜！中國旅客熱搜「這國」　訂房平台曝數據

中國經濟崩盤、股市下跌　川普：因為我贏了愛荷華州初選

偏愛生龍子！中國有望打破生育率低迷　人口專家：生肖偏好明顯

中國外交部建議小馬可仕「多讀讀書」　菲律賓防長回嗆：言論下流

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選