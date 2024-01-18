經濟放緩地方政府大幅舉債！中國債務比累計達GDP近3倍
中國國家統計局17日公布數據顯示，中國去年第四季經濟成長略低於預期，然而疫情與經濟低迷帶來的地方政府大幅舉債，使得中國債務比節節高升。《彭博》估算發現，去年第四季中國整體債務佔GDP比達286.1%，再創歷史新高紀錄，外界則預期北京將推出更多刺激經濟措施。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中國人民銀行、中國國家統計局的公開數據，中國整體債務（含家庭、企業和政府債務）佔GDP比幾乎達GDP的3倍。相較去年第3季的284.5%，去年第4季的債務比增加了1.6個百分點，來到286.1%，在這之中政府債務比例有所提升，而非金融機構債務比和家庭債務比則是有所下降。
中國多個地方政府債務問題嚴重，截至去年11月為止地方債已達人民幣9.14兆元（約新台幣40.47兆元），遠遠超過去年全年的7.36兆元，創歷史新高，其中主要是「借新還舊」的再融資債券發行規模創新高。
不過中國國務院也已經對12個負債嚴重的省市自治區實行新項目控制措施，包括遼寧、吉林、貴州、雲南等7個省區和3個自治區，外加天津和重慶2個直轄市，盼能降低地方政府債務風險，並增加關鍵基礎設施資金，藉此刺激經濟復甦。