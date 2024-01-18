大台北都會防洪最後一塊拼圖 二重疏洪道左岸堤防加高拚明年完工
新北市長侯友宜今（18）日上午與經濟部水利署、立法委員林淑芬及在地市議員、里長代表一同視察二重疏洪道左岸加高工程，對於在洪水平原管制解禁邁出第一步後，也是完成大台北都會區防洪的最後一塊拼圖，工程預計將在明年完工，將可大幅降低五股地區溢淹風險，確保當地居民生命財產安全。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪時表示，二重疏洪道左岸加高工程對防洪疏濬很重要，也是整個大台北都會區防洪保護的最後一哩路，尤其在新北市五股觀音地區一帶的都市計畫，就可以因為堤防加高讓計畫不斷往前推動，重新帶動五股不一樣的風貌，台北市也可因此受惠，感謝中央、地方一起合作，讓新北市整個五股地方能夠風華重現。
新北市政府水利局長宋德仁指出，大台北防洪經長期推動至今，已大體完成200年重現期防洪保護標準，但因目前五股疏左地區地勢低窪排水不易，堤防高度僅20年重現期保護標準，至今仍劃設為二級洪水平原管制區，其中二重疏洪道左岸堤防的觀音坑溪至高速公路橋段現況高度僅6公尺，面對氣候變遷及極端降雨威脅時，溢淹風險提高，現今施作的工程將可大幅降低五股地區溢淹的風險，目前工程進度達三成，預計2025年完工。
新北市政府水利局說明，經濟部水利署以委託新北市代辦方式辦理「二重疏洪道左岸加高工程」，經費15.24億元，預計將二重疏洪道左岸四公里長之堤防，自現況6公尺加高至10公尺，使疏洪道左岸的五股與右岸三重、蘆洲兩岸堤防，達到相同高度及200年重現期保護標準，工程已於前年11月開工，預計2025年完工，工程完工後將可提供當地市民休憩空間，也將是新北市區域發展突破的重要關鍵點。