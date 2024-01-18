350萬高調邀特拉斯來台演講 邀訪的遠景基金會具國安背景
去（2023）年5月，我國花費350萬台幣邀挺台立場鮮明的英國前首相特拉斯（Liz Truss）訪台。不過，外媒卻爆出特拉斯返回英國後以私人信件致函英國政府，遊說英國政府出口英國武器設備到中國。特拉斯去年訪台期間的交通、住宿等都由遠景基金會與外交部買單，其中遠景基金會實際是國安局的外圍組織，替國安局進行輿情蒐集、分析研判情報的外圍單位。
記者呂炯昌／台北報導
特拉斯於2022年9月6日接任英國首相，同年10月25日下台，是英國史上第三位女首相。特拉斯就任首相起第三天英國女皇伊莉莎白二世就駕崩，之後因為財政改革問題而宣布辭職，任期僅49天，也是最短命的英國首相。儘管任期僅49天，但是特拉斯為對中強硬派，去年5月16日至20日仍獲邀請訪台，是繼柴契爾夫人（Margaret Thatcher）之後，再度訪問台灣的英國前首相。
根據英國去年7月公布國會議員的收入，其中載明特拉斯訪台演講，訪台期間的交通、住宿等都由遠景基金會，和台灣外交部買單，總額達9萬英鎊，約新台幣350萬元。
提出邀請特斯拉的兩岸交流遠景基金會自1997年成立，現任董事長為陳水扁政府時期擔任過國安會秘書長、總統府秘書長、外交部長的陳唐山，遠景基金會名義上是財團法人，實際上國安局的外圍組織，具備輿情蒐集、分析研判情報的功能，同時也邀請外國卸任政要返台，2022年3月美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台，也是遠景基金會邀請，有媒體指出蓬佩奧演講費用為15萬美元，約新台幣470萬元，由遠景基金會全額埋單。