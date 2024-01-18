一針釀禍！妙齡美容老師跟團做醫美　法令紋留硬塊4年好不了

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林小姐說，本來覺得跟團會比較安全、因為很多人都在做，且提供服務的又是正規診所，加上施打過程中，醫師在她面前介紹產品，並且在她面前拆封，當時覺得醫師應該不至於在消費者面前展示、拆封假貨，而她本身也不確定真貨是長什麼樣，所以不疑有他。
然而，打完「膠原蛋白增生劑」後，林小姐覺得注射處有紅、腫、熱、痛的感覺，她也進一步指出，前1到2個月還覺得應該是膠原蛋白增生的正常現象，但後來發炎的情況仍然沒有改善。
林小姐說，她也曾經尋求一般醫療院所的協助，但醫師說，因為她打的是不明物質，所以不確定怎麼處理比較妥當，只能先觀察這些物質能不能自己代謝、消除掉，但一直到4年後的現在，她的臉仍然會持續出現發炎的情況。
皮膚科診所院長林上立指出，注射不明物質、導致反覆發炎的情況，因為無法確認被注射的物質，後續協助的醫師也很難判斷怎麼樣是最好的，患者往往也很難恢復原樣，能大部分清除的方法只有手術，把打過的區域都刮除，可能可以用這樣的方式減少反覆發炎的過程，但也很難做到百分之百。
林上立指出，現在有許多醫美網路揪團，以更低的價格來吸引消費者，但如果價格打到常見價格6折以下，就要小心是不是水貨或假貨，以林小姐本來希望使用的產品為例，一般一針的價格落在3萬元左右，如果價格在2.5萬上下，就有水貨的疑慮，低於2萬甚至可能是假貨，消費者務必注意。