三星Galaxy S24預購！PChome、燦坤免費升級 買256GB直接變512GB
三星推出首款「AI手機」成功創造話題， Galaxy S24系列新機今（18）正式發表，搶盡眾人目光，電信商、通路火速推出預購優惠搶客。PChome 24h購物同享原廠早鳥禮，活動期間預購就能「免費升級」，以容量256GB定價入手512GB，燦坤額外加碼大禮包，最高購機回饋超過4萬元。
記者黃韻文／綜合報導
PChome 24h購物今（18）起正式開放Galaxy S24系列新機預購，同享原廠早鳥禮，即起至1月24日期間預購Galaxy S24系列任一機型，可用容量256GB定價直接無痛升級為512GB，並加送原廠多功能透明保護殼（價值1490元）。
燦坤全台門市及線上購物網也同步開放預購，即起至1月24日限時7天搶購，同樣有原廠早鳥好康，256G升級512G、加送原廠保護殼，並額外祭出獨家「星愛AI有你 大禮包」，包括預購使用悠遊付享限量2000元現金回饋券；刷卡支付分3、6、8期0利率。在1月會員特典期間購機，再加贈3%燦坤K幣，尊榮Surpass會員預購獨家再送1500燦坤K幣。
主打首款「AI手機」， Galaxy S24系列旗艦新機具備5大亮點：
一、搜尋圈新功能：隨圈隨搜尋，無須離開瀏覽畫面即可快速得到解答。
二、通話與訊息即時翻譯：消除語言溝通隔閡，免安裝第三方翻譯應用程式。
三、筆記智慧助理：輕鬆將書寫內容轉變為簡潔易讀的重點摘要，省去筆記整理時間。
四、生成式照片編輯：內建生成式AI影像編輯工具，去背合成、擴張影像邊界一鍵搞定。
五、媲美單眼的拍攝鏡頭：尤以Samsung Galaxy S24 Ultra最驚豔，配備兩億畫素主鏡頭與新型5000萬畫素5倍光學變焦鏡頭，內建光學防手震（OIS）強化手震補償、減少影像模糊。